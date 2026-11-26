وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، وسط ملاحقة الشبان وإخضاع مركبات للتفتيش.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تمركزت في حارة النعالوة بالضاحية، وسط تحليق للطائرات المسيّرة، وإطلاق الكلاب البوليسية وملاحقة الشبان.

وأضافت المصادر أن القوات داهمت منازل عدة وفتشتها، وخربت محتوياتها، كما أوقفت مركبات وأخضعتها للتفتيش، ودققت في هويات ركابها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.