-ليبرمان: نتنياهو قد يعرض التناوب على رئاسة الحكومة بهدف تعطيل تشكيل حكومة بديلة والذهاب إلى انتخابات جديدة.

-بينيت يتمسك بحكومة وحدة برئاسة آيزنكوت ويؤكد أن حزبه لن ينتقل إلى معسكر نتنياهو.

-آيزنكوت وغولان يتوصلان إلى تفاهمات ائتلافية تمنح حزب "الديمقراطيون" أربع حقائب وزارية ورئاسة لجنة الدستور في الكنيست.

-رون ديرمر يدير قناة اتصالات بين نتنياهو وبينيت وسط تكثيف المفاوضات لتشكيل الحكومة.

-آيزنكوت يسعى لتنصيب حكومة من دون الليكود الأسبوع المقبل وسط مفاوضات مع الأحزاب الحريدية.

-خلافات داخل معسكر التغيير بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وليبرمان وبينيت يتنافسان على وزارة "الأمن".

وطن للأنباء: حذّر رئيس حزب "إسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، من أن يعرض بنيامين نتنياهو على غادي آيزنكوت التناوب على رئاسة الحكومة، في مناورة تستهدف إفشال تشكيل حكومة بديلة والذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما أكد نفتالي بينيت تمسّكه بتشكيل "حكومة وحدة صهيونية" برئاسة آيزنكوت أولًا، في حين أعلن الأخير ويائير غولان التوصل إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين حزبيهما.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "حكومة التغيير بدأت تتبلور، وسيحاول نتنياهو إفشال تشكيلها بأي ثمن"، مضيفًا: "لا أستبعد أن يعرض على غادي آيزنكوت التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يتولى نتنياهو رئاستها ثانيًا، لكن يجب أن يكون واضحًا للجميع أن هذه مجرد مناورة".

واعتبر ليبرمان أنه "خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها المحكمة أمس، يريد نتنياهو أكثر من أي شيء آخر إجراء انتخابات جديدة. ولذلك، سيماطل في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ’وحدة‘ حتى اللحظة الأخيرة، وسيبحث عن ذريعة لإفشالها".

وأضاف أنه "حتى لو تشكلت حكومة كهذه، فسيحاول نتنياهو افتعال أزمة في غضون بضعة أشهر لجرّ إسرائيل مجددًا إلى الانتخابات"، مشددًا على أن جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية "عليها أن تعي ذلك".

وردّ رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، على تصريحات ليبرمان، مشددًا على أنه لا يزال يرى أن تشكيل "حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت أولًا" هو الخيار الأفضل بفارق كبير، مشيرًا إلى أنها ستتمكن من تجنيد الحريديين ومنح الأولوية لمن يؤدون الخدمة العسكرية.

واعتبر بينيت، في بيان صدر عن حزبه، أن البديل لحكومة الوحدة ينطوي على تنازلات كبيرة بشأن تجنيد الحريديين والنهوض بمكانة من يؤدون الخدمة العسكرية، فضلًا عن الاستناد إلى "أحزاب عربية غير صهيونية"، معتبرًا أن ذلك "خيار أقل جودة".

وأكد البيان أن بينيت التقى خلال الأسابيع الأخيرة بآيزنكوت ونتنياهو ومقربين منهما، وأنه سيواصل هذه اللقاءات ما دامت ضرورية، مشددًا على أن اتصالاته تجري "بعلم آيزنكوت الكامل". وقال الحزب إنه "لن ينتقل بأي حال من الأحوال إلى معسكر نتنياهو".

وأضاف "لن نسمح لنتنياهو باستغلال المفاوضات لهدر الوقت من أصل الأيام الـ24 المتبقية لآيزنكوت". في إشارة إلى أن آيزنكوت قد يلجأ إلى طلب تمديد مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة لـ14 يومًا إضافيًا من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ تنتهي المهلة الأصلية بعد عشرة أيام.

وفي سياق الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، أفاد موقع "واينت"، عصر الخميس، بأن الوزير الإسرائيلي السابق، رون ديرمر، يدير قناة اتصالات بين نتنياهو وبينيت.

آيزنكوت وغولان يتوصلان إلى تفاهمات: على ماذا يحصل "الديمقراطيون"؟

وجاء في بيان مشترك صدر عن حزبي "الديمقراطيون" و"يشار"، عصر الخميس، أن "رئيس حزب ’يشار‘، آيزنكوت، ورئيس حزب ’الديمقراطيون‘، غولان، توصّلا إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين".

وأوضح حزب "الديمقراطيون"، في بيان، أنه سيحصل بموجب التفاهمات الائتلافية على أربع حقائب وزارية، هي الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، والعمل والرفاه الاجتماعي، والاتصالات، والثقافة والرياضة، على أن تشمل الأخيرة مديرية جديدة للديمقراطية، فيما ستوضع وزارة المساواة الاجتماعية تحت مسؤولية وزراء الحزب.

كما سيحصل الحزب على رئاسة لجنة الدستور في الكنيست، وعضوية لجنة تعيين القضاة، ومنصب الوزير المكلف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست، إلى جانب مناصب برلمانية إضافية.

وأشار الحزب إلى أن التفاهمات تشمل التزامًا بـ"الإلغاء الكامل للانقلاب على نظام الحكم، والحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي"، فضلًا عما وصفه بـ"إنجازات مهمة للمجتمع الإسرائيلي والديمقراطية الإسرائيلية والمجتمع العربي"، دون الكشف عن تفاصيلها.

أفاد الحزب بأنه طالب بحقيبة القضاء انطلاقًا من أهمية حماية استقلالية الجهاز القضائي، غير أن التزامه بتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو و"المسؤولية القومية" يقتضيان الإسراع في التوصل إلى تفاهمات وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات.

وأضاف أن الطرفين يواصلان العمل لاستكمال التفاصيل الأخيرة تمهيدًا لتوقيع الاتفاق الائتلافي، معتبرًا أن هذه التفاهمات "تمهّد الطريق لإنهاء حكومة نتنياهو وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية".

وقال غولان، عقب الإعلان عن التفاهمات الائتلافية مع آيزنكوت: "وعدنا الجمهور باستبدال نتنياهو والدفاع عن الديمقراطية، وهذا ما سنفعله". ودعا جميع الأطراف إلى الإسراع في التوصل إلى تفاهمات وتوقيع الاتفاقات لتشكيل حكومة و"قيادة إسرائيل نحو مسار جديد"، مضيفًا: "هذه مهمة حياتنا".

وكان رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قد قال في تصريحات إذاعية، في وقت سابق اليوم، إن "خريطة الطريق لتشكيل الحكومة بدأت تتضح"، مضيفًا أنه ستُشكَّل حكومة تضم أحزاب "معسكر التغيير" و"يهدوت هتوراه" والموحدة، على أن توفر لها القائمة المشتركة "شبكة أمان". ونفت مصادر في حزب "يشار"، ما قاله عباس، مشددة: "نحن لا نتحدث معهم حتى".

وتأتي هذه التصريحات فيما يكثف آيزنكوت مساعيه لتنصيب حكومة الأسبوع المقبل، دون مشاركة الليكود، في ظل استئناف المفاوضات الائتلافية مع حزب "الديمقراطيون"، والتقدم في الاتصالات مع حزب "يهدوت هتوراه".

ويعمل آيزنكوت على بلورة تشكيلة حكومية من 24 وزارة، وسط استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، فيما ترجح تقديرات تولي ليبرمان وزارة "الأمن"، رغم تمسك نفتالي بينيت بالحقيبة؛ في حين يضغط ليبرمان كذلك لتولي وزارة القضاء.

وتشمل التفاهمات قيد البحث تخصيص حقيبتي الصحة والإسكان لـ"يهدوت هتوراه"، على أن يحتفظ بهما آيزنكوت مؤقتًا إلى حين إقرار قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، فيما يعتزم معسكره إبقاء حقائب وزارية شاغرة لحزب "شاس" لتشجيعه على الانضمام إلى الحكومة لاحقًا.

المصدر: "عرب48"