الأولوية للمشاريع المرتبطة بشبكات المياه والطاقة ومعالجة النفايات الصلبة وتصريف مياه الأمطار

مصطفى: تخصيص جزء من رسوم النقل على الطرق سيخدم تنفيذ مشاريع في المخيمات الفلسطينية

أبوهولي: دائرة شؤون اللاجئين والمؤسسات الحكومية والأونروا تعمل سويًا لتحسين أوضاع المخيمات في الوطن والشتات

وطن للأنباء: بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه في مكتبه برام الله اليوم الخميس، وفداً من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، نتائج مرحلة التقييم في مشروع "تطوير التدخلات الاستراتيجية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحضور رئيس سلطة المياه زياد الميمي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وقدمت دائرة شؤون اللاجئين عرضاً حول الدراسة التي تهدف إلى تقييم واقع الخدمات والبنية التحتية، وتحديد الاحتياجات والفجوات، تمهيداً لإعداد تدخلات استراتيجية ومشاريع ذات أولوية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامتها.

وشملت الدراسة 26 مخيماً فلسطينياً، منها 20 مخيماً في الضفة الغربية و6 مخيمات في لبنان، وركزت على أربعة مجالات رئيسية، هي خدمات المياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وإدارة النفايات الصلبة، من خلال التقييم الفني والميداني لواقع الخدمات والبنية التحتية، وتحليل التحديات والاحتياجات، وتوثيق المعلومات المتاحة.

وتتضمن المراحل اللاحقة للمشروع تطوير تدخلات استراتيجية وخطط عمل ذات أولوية، استناداً إلى نتائج التقييم، بما يشمل توجيه المشاريع التي يجري تخصيصها أو توفير تمويل لها لخدمة الأولويات الملحة، إلى جانب تحديد المشاريع المقترحة واحتياجاتها التمويلية ومراحل تنفيذها، وتحديد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذها وتشغيلها وصيانتها واستدامتها.

كما تضمنت الدراسة تصنيفات للمخيمات الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى وهي بلاطة والعروب والفارعة وعقبة جبر والفوار، والدهيشة والجلزون، على أن يتم توجيه أولويات التمويل المتاحة بالتزامن مع تعزيز جهود حشد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الطارئة. وإلى جانب ذلك، تدخلات ذات أولوية في مخيمات نهر البارد والبداوي وبرج البراجنة والمية ومية وشاتيلا وعين الحلوة في لبنان.

وأظهرت الدراسة عددا من الأولويات الرئيسية المرتبطة بإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي من خلال استبدال الأنابيب القديمة والمتهالكة، ومعالجة التسربات، ومعالجة الانسدادات والفيضانات، وضمان معالجة المياه العادمة، وتحسين تصريف مياه الأمطار إلى جانب تعزيز إدارة النفايات الصلبة وتطوير التنسيق بين الأونروا والبلديات واللجان الشعبية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مختلف المخيمات، وفقاً للقرارات الأممية، مشدداً على ضرورة ضمان استمراريتها وتمكينها من مواصلة تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين، وتوفير التمويل الكافي والمستدام لها.

وأكد مصطفى أهمية تعزيز الشراكة مع الأونروا ومختلف المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الخدماتية ذات الأولوية في المخيمات الفلسطينية، بما يعزز صمود أبناء شعبنا فيها، مشيراً إلى توجيه جزء من رسوم النقل على الطرق لصالح تنفيذ مشاريع في المخيمات الفلسطينية.

من جانبه، أكد أبو هولي على أهمية التنفيذ الدقيق لاستراتيجية دائرة شؤون اللاجئين التي تقوم على حماية الحقوق والدفاع عن ولاية الأونروا وتحسين ظروف المعيشية في المخيمات، مؤكداً على تكامل الجهود بين دائرة شؤون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومختلف المؤسسات الحكومية والجهات الدولية المانحة في تنفيذ تدخلات منسقة لتحسين مستوى الخدمات للاجئين الفلسطينيين سواء داخل الوطن أو الشتات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العمل جار لتزويد آبار المياه في مخيمات شعبنا في لبنان بأنظمة طاقة شمسية لضمان استدامة عمليات توريد المياه للسكان، ومشيراً الى انه قد جرى افتتاح المشروع الأول من مشاريع الطاقة الشمسية في مخيم مار الياس وسيليه مخيمي البداوي والجليل بشراكة كاملة مع منتدى فلسطين.