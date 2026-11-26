وطن للأنباء: شهدت مدينة القدس المحتلة، منذ مطلع عام 2023، تصاعدا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بما في ذلك الهدم الذاتي القسري، في سياق تشديد القيود الإسرائيلية على البناء والتوسع الفلسطيني، وتزايد الضغوط القانونية والمالية والإدارية على المقدسيين. ولا يعد الهدم الذاتي خيارا طوعيا بالمعنى الفعلي، إذ يضطر أصحاب المنازل والمنشآت إلى هدم ممتلكاتهم بأيديهم لتجنب تكاليف الهدم التي تفرضها البلدية، والغرامات المتراكمة، والملاحقات القضائية، والنفقات الإضافية المترتبة على تنفيذ أوامر الهدم. ومن هنا، فإن التمييز بين الهدم المباشر والهدم الذاتي ضروري لفهم حجم السياسة وآثارها، فإحصاءات الهدم الإجمالية تجمع النوعين، لكنها لا تكشف وحدها حجم الإكراه الذي تتعرض له الأسر لإجبارها على تنفيذ الهدم بنفسها.

وقد تزامن هذا التصاعد مع تولي حكومة بنيامين نتنياهو، أواخر عام 2022، بمشاركة أحزاب وشخصيات يمينية متطرفة، بما أضفى بعدا سياسيا أكثر تشددا على ملف الهدم في القدس. وبرز ذلك بصورة خاصة في مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دفع باتجاه تكثيف عمليات الهدم، وربطها بمواجهة ما وصفه بـــــــ "الإرهاب"، مطالبا الشرطة بتسريع تنفيذها، حتى خلال شهر رمضان، خلافا للنهج الذي كان معمولا به في سنوات سابقة لتجنب تصعيد التوتر.

كما كشفت مطالباته عن خلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي فضل تأجيل هدم مبنى سكني في وادي قدوم يقطنه نحو 100 فلسطيني، في حين اعترض مفوض الشرطة آنذاك يعقوب شبتاي على زيادة الوتيرة بسبب القيود الاجرائية ونقص القوات. ومع ذلك، واصل بن غفير الضغط باتجاه توسيع عمليات الهدم، ما يعكس فعل عنصري متعمد، ولا يحاول حتى الاختباء خلف منظومة قوانين وإجراءات التنظيم والبناء، حيث ان انتقال الملف من كونه أداة تنفيذية ضمن سياسات التخطيط والترخيص الإسرائيلية إلى قضية تحظى بدفع سياسي مباشر من أطراف في الحكومة، بهدف التشجيع على تشديد الإجراءات وتسريع تنفيذ الأوامر، بهدف زيادة الضغوط على الوجود الفلسطيني في المدينة، انما يعكس عنصرية العمل والهدف بحد ذاته، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ذرائع الهدم وأشكاله، والجهات المسؤولة عن تنفيذه، وأثر التوجهات الحكومية الإسرائيلية في وتيرته وتوقيته، إلى جانب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وبذلك، لا يقتصر تصاعد الهدم في القدس على زيادة عدد المنازل والمنشآت المستهدفة، بل يرتبط أيضا بتوجهات سياسية تسعى إلى تشديد أدوات السيطرة على الأحياء الفلسطينية والحد من توسعها العمراني.

ذرائع الهدم وجهات التنفيذ والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة

منذ احتلال القدس "الشرقية" عام 1967، تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية أداة للحد من التوسع العمراني الفلسطيني، والتحكم في استخدامات الأراضي والتوزيع السكاني، وتقويض مقومات بقاء المقدسيين واستقرارهم في أحيائهم. ووفقا للبيانات الواردة، تجاوز عدد المساكن الفلسطينية التي هدمت آلاف المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية، بما فيها المحال والورش ومضارب البدو وحظائر المواشي، حيث سجلت منذ العام 2010 حتى منتصف تشرين الثاني 2026 أكثر من 2659 عملية هدم، منها 31 منشأة ممولة من جهات داعمة. وبذلك، لا تقتصر آثار الهدم على فقدان المأوى، بل تمتد إلى تدمير مصادر الدخل وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وإضعاف قدرة الأسر على مواصلة حياتها في المدينة.

وتستند هذه السياسة إلى منظومة تخطيط وترخيص تفرض قيودا مشددة على البناء الفلسطيني، وتحد من إمكانية الحصول على التراخيص، حتى في الأحياء المكتظة وعلى الأراضي المملوكة للفلسطينيين. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن المخططات الهيكلية المعتمدة التي تتيح للفلسطينيين البناء لا تغطي سوى نحو 15% من مساحة القدس الشرقية، ما يترك مساحات واسعة من الأحياء الفلسطينية خارج نطاق التخطيط الملائم لاحتياجاتها العمرانية، ويعرض المباني والمنشآت القائمة فيها لخطر الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. وهكذا، تتداخل القيود التخطيطية مع إجراءات الإنفاذ لتشكل بيئة تجعل البناء الفلسطيني عرضة للملاحقة والهدم، وتحد من فرص التطور العمراني الطبيعي للأحياء المقدسية.

ذرائع الهدم وأنواعه

تتعدد المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم، وتختلف بحسب طبيعة الموقع والجهة المنفذة والقرار الذي تستند إليه. ويمكن تصنيفها في أربعة أنماط رئيسية:



* الهدم العسكري، الذي تنفذه قوات الاحتلال بذريعة الضرورات الأمنية أو حماية المستعمرات والمستوطنين، ولا سيما في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المحاذية للمستعمرات والطرق الالتفافية والجدار، والهدم العقابي، الذي يستهدف منازل عائلات فلسطينية على خلفية اتهام أحد أفرادها بتنفيذ عملية ضد إسرائيليين، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تطال أفراد الأسرة دون ثبوت مسؤوليتهم الفردية.

* الهدم الإداري، الذي يصدر بقرارات من لجان التخطيط والتنظيم في بلدية الاحتلال الإسرائيلية، بذريعة البناء دون ترخيص، ويعد الأكثر شيوعا في الأحياء الفلسطينية بالمدينة.

* الهدم القضائي، الذي يستند إلى أوامر تصدرها المحاكم الإسرائيلية، وتلزم أصحاب العقارات بتنفيذ الهدم أو تتيح للسلطات تنفيذه، وغالبا ما يرتبط بمخالفات البناء وعدم الامتثال للأوامر السابقة.

وقد تعززت منظومة هدم المباني الفلسطينية مع إقرار الكنيست الإسرائيلي عام 2017 التعديل رقم (116) لقانون التخطيط والبناء، المعروف بـــــــــ "قانون كامينيتس"، الذي شكل تحولا في آليات التعامل مع مخالفات البناء، من خلال نقل جانب واسع من إجراءات الانفاذ والتطبيق من المسار القضائي إلى المسار الإداري، وتوسيع صلاحيات سلطات التخطيط والرقابة في إصدار أوامر الهدم وفرض الغرامات المالية المشددة. كما قلص التعديل قدرة المحاكم على تعليق تنفيذ الأوامر أو تمديد المهل لتسوية أوضاع المباني، وأتاح فرض غرامات متكررة على المباني غير المرخصة، ما أدى إلى تراكم الالتزامات المالية على أصحابها وتصاعد الضغوط عليهم. وفي ظل محدودية المخططات الهيكلية وإمكانيات الحصول على تراخيص البناء في القدس الشرقية والمناطق الفلسطينية المستهدفة، تحولت هذه الإجراءات إلى أداة لتوسيع نطاق هدم المباني، ودفع أصحابها إلى تنفيذ الهدم الذاتي تفاديا لغرامات وتكاليف إضافية. وبذلك، لم يعد هدم المباني مجرد إجراء لإزالة منشآت مخالفة، بل أصبح جزءا من منظومة قانونية وإدارية ومالية تعزز السيطرة على الحيز العمراني الفلسطيني، وتضيق فرص البناء والتوسع، وتفاقم مخاطر التهجير القسري.

الهدم الذاتي القسري

يعد الهدم الذاتي القسري من أشد أشكال الضغط التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس الشرقية، إذ يضطر أصحاب المنازل والمنشآت إلى هدم ممتلكاتهم بأيديهم لتجنب تكاليف الهدم الذي تنفذه بلدية الاحتلال، أو الغرامات الإضافية، أو الملاحقة القضائية والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لأوامر الهدم. ولذلك، لا يمثل هذا الإجراء خيارا طوعيا، بل نتيجة ضغوط قانونية وإدارية ومالية تضع الأسر أمام خيارين قاسيين: هدم ممتلكاتها ذاتيا أو تحمل أعباء مالية وقانونية أكبر عند تنفيذ الهدم بواسطة سلطات الاحتلال.

وتظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اتساع هذه الممارسة في القدس الشرقية، إذ وثق هدم المنازل والمنشآت بحجة عدم الترخيص ضمن ثلاث مراحل ما بين الأعوام 2010 وحتى شهر تشرين الثاني 2026 حيث ظهر ارتفاع ملحوظ في نسبة الهدم والهدم الذاتي خلال الفترات الثلاث، وهو ما يمكن ربطه مع تصاعد قوى ونفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة والداعمة للاستيطان، كما يبين الجدول التالي:

وتشير هذه الأرقام إلى أن الهدم الذاتي أصبح مسارا متكررا لتنفيذ أوامر الهدم، تتحمل فيه الأسر عبء تدمير منازلها وممتلكاتها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة إعفاءها من الغرامات والديون المتراكمة.

التوزيع الجغرافي لعمليات الهدم واستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية في سياق مشروع "القدس الكبرى"

تتركز عمليات الهدم المباشر والهدم الذاتي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية في الأحياء والبلدات التي تواجه قيودا مشددة على البناء والترخيص، ولا سيما في جنوب المدينة وشرقها، ومحيط البلدة القديمة، والمناطق المحاذية لجدار الفصل. وأبرز بؤر الاستهداف في سلوان، بما فيها أحياء البستان ووادي قدوم وبطن الهوى ووادي حلوة ووادي الربابة، وجبل المكبر، والطور (جبل الزيتون)، وبيت حنينا، وشعفاط ومخيمها، والصوانة، وأم طوبا، وصور باهر، ووادي الجوز، ورأس العامود، والشيخ جراح، وبيت صفافا، إضافة إلى قرى وتجمعات محيط القدس، وفي مقدمتها الولجة والنعمان وعناتا وكفر عقب ومحيط مخيم قلنديا. ويعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مختلف التجمعات الفلسطينية، مع تركيز واضح على المناطق ذات الأهمية الجغرافية المحيطة بالمدينة.

وتندرج عمليات الهدم ضمن منظومة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تشكيل المجال الجغرافي والديمغرافي للقدس، وتعزيز مشروع "القدس الكبرى" عبر توسيع السيطرة الإسرائيلية وربط المدينة بالكتل الاستيطانية المحيطة، وفي مقدمتها جفعات زئيف وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم. ويتحقق ذلك من خلال التضييق على البناء الفلسطيني عبر رفض تراخيص البناء وفرض أوامر الهدم، والاستيلاء على الأراضي وعزل التجمعات الفلسطينية، بالتوازي مع توسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية وإقامة المشاريع السياحية والأثرية. وتؤدي هذه السياسات إلى تقليص فرص النمو العمراني الفلسطيني، وتقطيع التواصل الجغرافي بين الأحياء والقرى، ودفعها نحو الانكماش والعزلة، في مقابل تعزيز الترابط بين القدس والمستوطنات المحيطة بها.

وتبرز سلوان وجبل المكبر بوصفهما من أبرز بؤر الاستهداف في جنوب القدس وشرقها، ففي سلوان، تتداخل أوامر الهدم والإخلاء، خصوصا في أحياء البستان ووادي قدوم وبطن الهوى ووادي حلوة ووادي الربابة، مع مشاريع استيطانية وسياحية وأثرية تستهدف محيط البلدة القديمة، من بينها مشروع "حديقة الملك داوود"، بما يهدد الوجود الفلسطيني ويعزز السيطرة على المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية والتاريخية. وفي جبل المكبر، تترافق القيود على البناء وأوامر الهدم مع مخططات لإعادة تشكيل المنطقة عمرانيا، بينما تتزايد الضغوط في الطور بفعل مشاريع الحدائق القومية والسياحية والأثرية، التي تحد من التوسع السكني الفلسطيني وتؤثر في استقرار النسيج العمراني.

وفي شمال القدس، تواجه شعفاط ومخيمها وعناتا قيودا عمرانية وأوامر هدم في ظل موقعها المرتبط بمشاريع البنية التحتية الاستيطانية، كما تتفاقم القيود العمرانية والخدمية في كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا بفعل جدار الفصل وعزل هذه المناطق عن مركز المدينة. وتكتسب هذه المواقع أهمية خاصة بالنظر إلى وضعها الإداري والجغرافي، فكفر عقب ومخيم شعفاط يقعان ضمن حدود بلدية الاحتلال رغم وجودهما خلف جدار الفصل، فيما تقع تجمعات أخرى في محيط قلنديا وعناتا خارج حدود البلدية، ما يخلق تفاوتا في واقع الخدمات والتخطيط وآليات الاستهداف، ويعمق حالة الفصل والعزل المفروضة على الفلسطينيين.

أما جنوب المدينة، فتواجه صور باهر ووادي حمص ضغوطا متزايدة بفعل موقعهما المحاذي لجدار الفصل، حيث طالت أوامر الهدم مباني فلسطينية بذريعة مخالفة شروط البناء والارتدادات الأمنية. وتمتد القيود كذلك إلى بيت حنينا وبيت صفافا والشيخ جراح ورأس العامود، حيث تتداخل أوامر الهدم مع قيود التخطيط والإخلاء والنزاعات العقارية، بما يهدد استقرار السكان ويحد من قدرتهم على الحفاظ على مساكنهم وتوسيعها، ويزيد من مخاطر فقدان الملكية والاقتلاع من الأحياء ذات الأهمية الاستراتيجية في محيط المدينة.

ولا يقتصر الاستهداف على الأحياء داخل القدس، بل يمتد إلى القرى والتجمعات المحيطة بها، وفي مقدمتها الولجة والنعمان، حيث تتعرض الأراضي والمباني لقيود تخطيطية وعمليات هدم متواصلة. ففي الولجة، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) هدم 151 منشأة منذ عام 2014، منها 68 منشأة منذ مطلع عام 2023، ما يعكس تصاعد الضغط على التجمعات الواقعة في محيط القدس، ويحد من إمكانات توسعها واستمرار ارتباطها بالمدينة.

وتشير البيانات إلى أنه من بين 2,629 منزلا ومنشأة هدمها الاحتلال في القدس الشرقية منذ عام 2010 وحتى تشرين الثاني 2026، تقع 1,728 منشأة، أي نحو 66%، في سبعة تجمعات رئيسية هي: جبل المكبر، وسلوان، وبيت حنينا، والعيساوية، وصور باهر، والطور، والولجة. ويؤكد هذا التركز أن الهدم لا يمثل مجرد إجراءات منفصلة مرتبطة بمخالفات البناء، بل يشكل أداة ضمن سياسة متكاملة لإعادة تشكيل المجال الحضري للقدس، عبر تقليص الوجود الفلسطيني في المواقع الحيوية، وتقييد امتداده العمراني، وعزل أحيائه وقراه، مقابل ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتوسيع المشروع الاستيطاني في المدينة ومحيطها.

تداعيات زيادة وتيرة الهدم

لا تقتصر تداعيات تصاعد عمليات الهدم في القدس الشرقية على خسارة المنازل والمنشآت، بل تمتد لتطال استقرار الفلسطينيين وقدرتهم على البقاء والتوسع في المدينة. وتتفاقم هذه الآثار بفعل القيود الإسرائيلية على التخطيط والبناء، ورفض تراخيص البناء للفلسطينيين، وارتفاع تكاليف السكن، بما يجعل الهدم جزءا من منظومة أوسع للضغط على الوجود الفلسطيني وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي للقدس.



أولا: التداعيات الاجتماعية

يؤدي هدم المنازل إلى تفكيك الاستقرار الأسري والاجتماعي، وحرمان العائلات من المأوى والخصوصية والشعور بالأمان، فضلا عن خسارة سنوات من العمل والاستثمار، وقد يمتد أثره إلى فقدان إرث عائلي متراكم. ومع ارتفاع الإيجارات وشح البدائل السكنية، حيث تضطر عائلات إلى السكن لدى الأقارب أو الانتقال إلى مساكن مكتظة ومكلفة، فيما قد تلجأ أخرى إلى مغادرة حدود بلدية الاحتلال. ويزيد ذلك من أزمة السكن، ويحد من قدرة الشباب على الزواج وتأسيس أسر جديدة، بما يضعف الترابط المجتمعي والحضور الفلسطيني في المدينة.

ثانيا: التداعيات الاقتصادية وتكاليف الهدم

تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهدم فقدان المنازل والمنشآت، لتشمل غرامات مالية وتكاليف تنفيذ الهدم والمحاماة وإزالة الأنقاض والسكن البديل، بما يستنزف موارد الأسر ويقوض قدرتها على التعافي وإعادة البناء. فقد وسع التعديل رقم 116 على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، المعروف بـــــ "قانون كامينيتس"، صلاحيات فرض الغرامات الإدارية، التي قد تصل إلى 300 ألف شيكل. وشملت الحالات الموثقة غرامة بنحو 100 ألف شيكل في جبل المكبر (شباط 2026)، و120 ألف شيكل في حي البستان بسلوان (نيسان 2026)، وغرامتين بقيمة 45 ألفا و80 ألف شيكل في أم طوبا، إضافة إلى غرامات تراكمية تجاوزت 800 ألف شيكل على شقتين في جبل المكبر (آب 2026).

وتشكل تكاليف الهدم عبئا إضافيا، سواء نفذته بلدية الاحتلال او اجبر اصحاب المنازل على هدمها ذاتيا. فقد بلغت تكلفة هدم منزل مساحته 80 مترا مربعا في صور باهر نحو 80 ألف شيكل (شباط 2026)، فيما قدرت في حالة أخرى بوادي الجوز بنحو 25 ألف دولار (2022). أما الهدم الذاتي، فكلف 10 آلاف شيكل لهدم شقتين في جبل المكبر (2022)، و30 ألف شيكل لشقتين في مخيم شعفاط (أيلول 2025)، فيما دفع أحد أصحاب المنازل في الصوانة 25,200 شيكل على مدى ثلاث سنوات قبل هدم منزله ذاتيا (نيسان 2026).

كما تتحمل الأسر نفقات إضافية للمحامين والمهندسين ومحاولات ترخيص البناء او تجميد أوامر الهدم، فضلا عن خسارة الدخل عند استهداف المنشآت التجارية والإنتاجية. وبذلك، يتحول الهدم إلى عملية استنزاف مالي متواصل يفاقم هشاشة الأسر، ويحد من قدرتها على إعادة البناء والبقاء في القدس.

ثالثا: التداعيات العمرانية والديمغرافية

تندرج عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تقييد نمو الأحياء الفلسطينية وعزلها، عبر القيود التخطيطية ورفض تراخيص البناء والإخلاء، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني ومشاريع البنية التحتية والسياحة والآثار، كما في سلوان والطور ووادي الربابة، وجبل المكبر وشعفاط وصور باهر وبيت حنينا.

ولا تقتصر آثار هذه السياسة على تشويه النسيج العمراني وتفتيت الأحياء، بل تمتد إلى تقليص الخيارات السكنية ودفع العائلات، خاصة الشباب، إلى مغادرة المناطق المستهدفة أو الانتقال خارج حدود بلدية الاحتلال. وبذلك، يشكل الهدم أداة للتهجير التدريجي وإضعاف الوجود الفلسطيني، بما يهيئ المجال لإعادة تشكيل جغرافية القدس وتركيبتها السكانية خدمة لمشروع "القدس الكبرى".



وللاجمال، يعكس تصاعد هدم المباني الفلسطينية في القدس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس السيطرة على المدينة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإعادة تشكيل حدودها وتركيبتها السكانية بما يمهد لضمها الفعلي وفرض مشروع "القدس الكبرى". فمن خلال القيود التخطيطية ورفض تراخيص البناء والهدم والإخلاء، تسعى سلطات الاحتلال إلى تقليص الوجود الفلسطيني والحد من نمو أحيائه، مقابل توسيع المستوطنات وربطها جغرافيا.

وفي هذا السياق، لم يعد الهدم الذاتي حالات استثنائية، بل أصبح جزءا من منظومة الضغط والإكراه، تجبر بموجبها العائلات على هدم منازلها بأيديها وتحمل تكاليف ذلك. وهكذا، تتجاوز المواجهة مسألة المباني لتطال مستقبل القدس وهويتها العربية الفلسطينية ومكانتها السياسية، في ظل محاولات فرض واقع أحادي الجانب، يقابلها تمسك الفلسطينيين بحقهم في البقاء والصمود والحفاظ على مدينتهم.