وطن للأنباء: رحّب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/80/309، الصادر في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، الذي أعلن السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري.

ويأتي إحياء هذا اليوم للمرة الأولى في مستهل حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ليشكّل إضافة نوعية إليها، إذ يضع تزويج الطفلات والزواج بالإكراه في صلب جهود الوقاية من العنف، ويعزّز المطالبة بتشريعات وخدمات تكفل للفتيات الحماية والحق في التعليم والاختيار.

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة في قطاع غزة، حيث حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ارتفاع زواج الأطفال بعد أكثر من ثلاث أعوام على حرب الإبادة وما خلّفته من نزوح وحرمان وأيتام مع فقدان المأوى ومصادر الرزق وتعطّل التعليم ورؤية بعض الأسر في تزويج بناتها وسيلة لحمايتهن أو لتخفيف أعباء المعيشة.

ودعت الأمانة العامة الجهات الرسمية المختصة إلى إلغاء الاستثناء الذي يجيز الزواج دون الثامنة عشرة، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي يعالج العنف ضد الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والنساء كما وجه الدعوة إلى الجهات العاملة في غزة إلى إدراج الوقاية من تزويج الطفلات وحمايتهن في خطط الإغاثة والتعافي وضمان استمرار الفتيات في التعليم وعودتهن إليه.

وأكدت الأمانة العامة أن حماية الفتاة تُقاس بقدرتها على تشكيل الأسرة ومسؤوليتها عن رعايتها والحفاظ على استقرار الزواج، وبقدرتها على مواصلة تعليمها واختيار مستقبلها.