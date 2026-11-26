ماذا بعد كل هذا؟ بعد أن قلنا ما قلناه، وصرخنا بما تبقى في صدورنا من صراخ، وبعد أن استنزفنا الكلمات في وصف المشهد، وفتشنا في وجوهنا عن شيء يشبه الأمل، وفي وجوه الآخرين عن شيء يشبه المسؤولية، وفي كل الجهات عن مخرج لم يكن سوى باب آخر يفضي إلى المتاهة ذاتها. ماذا بعد؟ هل ثمة ما يستحق أن يقال، أم أننا بلغنا تلك اللحظة التي تصبح فيها الكلمات عبئا إضافيا على واقع لا ينقصه الكلام، وإنما ينقصه كل شيء آخر؟ كم مرة ينبغي لنا أن نعيد سرد الحكاية ذاتها، وكم مرة علينا أن نصرخ في وجه الجدار قبل أن نعترف بأن الجدار لم يعد يصغي، وأننا ربما بتنا نمارس الصراخ كطقس يومي، نؤدي واجبنا تجاه وجعنا، ثم نعود إلى مقاعدنا، ننتظر فصلا جديدا من فصول الخيبة؟

والآن، بعدما انكشفت الحكاية، وتعرى المشهد من آخر أوراق التوت التي حاولنا أن نستر بها عوراتنا، بعدما سقطت الأقنعة، أو ربما بعدما اعتدنا عليها حتى لم نعد نميز الوجوه من الأقنعة، وبعد أن أصبح الخراب مألوفا، والعبث جزءا من تفاصيل يومنا، والخيبة خبرا لا يستوقف أحدا، والوجع حالة عامة لا تستدعي المواساة، ماذا نفعل بكل هذا؟ كيف نمضي، وإلى أين؟ ومن أي جهة ينبغي أن نبدأ، إن كانت الجهات جميعها قد اختلطت، وإن كانت البوصلة نفسها قد فقدت إيمانها بالجهات ؟ هل نواصل النبش في الجرح، أم نتركه يتقيح حتى يصبح جزءا من تكويننا، تماما كما فعلنا مع كل جرح سابق، حين أقنعنا أنفسنا أن الزمن كفيل بترميم ما عجزنا عن ترميمه، وأن الأيام ستتكفل بما لم نجرؤ على مواجهته؟

لقد كتبنا، وناجينا، وشككنا، وغضبنا، وألقينا ما أمكننا من حجارة الكلمات في مياه راكدة، حتى تعبنا من صوت ارتطامها، وحتى بتنا نراقب دوائرها الصغيرة وهي تتلاشى دون أن تحرك شيئا في عمق المستنقع. وصفنا الفوضى، وتحدثنا عن غياب المعنى، وعن انقلاب الموازين، وعن الذين يتقنون صناعة الخيبة وتدويرها وتسويقها باعتبارها إنجازا، وعن الذين يجلسون فوق أنقاض الحكاية ويصرون على روايتها كما لو أنهم أبطالها لا شركاء في خرابها. كتبنا عن شعب يئن تحت وطأة الحاجة، وعن وجوه أنهكها الانتظار، وعن أحلام تتقلص كل يوم حتى بات سقف الطموح ألا يحدث ما هو أسوأ مما حدث بالأمس. لكن ماذا تغير؟ وهل كان ثمة ما تغير حقا، أم أننا اكتفينا بتبديل الكلمات فيما بقيت الوقائع تجرنا من أعناقنا إلى المكان ذاته؟

ربما تكون المشكلة أننا أصبحنا نعرف أكثر مما ينبغي، لكننا لا نفعل شيئا مما يجب. نعرف أين تكمن العلة، ونحفظ أسماء المتسببين، ونتداول تفاصيل الكارثة كما نتداول أخبار الطقس، نلعن الغيوم حين تمطر، ونلعن الشمس حين تحرق، ثم لا نغادر أماكننا. أصبح لكل شيء تفسير، ولكل كارثة محلل، ولكل خيبة منشور، ولكل مأساة كلمات عزاء، حتى لم يعد هناك ما يفاجئنا سوى قدرتنا المذهلة على التكيف مع ما لا ينبغي التكيف معه. نعتاد الفقر، ونتعايش مع القهر، ونساكن الخوف، ونتعلم كيف نمر بين الحطام دون أن تتسخ ثيابنا كثيرا، وكيف نخفض سقف أحلامنا كلما ارتفع منسوب الخراب، وكيف نؤجل غضبنا إلى إشعار آخر، حتى يأتي ذلك الإشعار متأخرا، أو لا يأتي أبدا.

والآن، هل نملك شجاعة الاعتراف بأننا لم نعد مجرد ضحايا للمشهد، بل أصبحنا، بدرجات متفاوتة، جزءا من استدامته؟ ليس لأننا نملك مفاتيح التغيير، ولا لأن المسؤولية متساوية بين من يملك القرار ومن سلب منه القرار، وإنما لأننا تركنا ما تبقى من قدرتنا على الاعتراض يتآكل بصمت، ولأننا منحنا الخيبة حق الإقامة الدائمة فينا، ولأننا في أحيان كثيرة أصبحنا نكتفي بتبادل الاتهامات، نلقي بكل شيء على الآخرين، ونخرج من محاكماتنا اليومية أبرياء تماما، وكأن الخراب مر من هنا ولم يجد أحدا. نلوم القيادة، ونلعن الفصائل، ونهاجم السلطة، ونشتم الاحتلال، ونحاكم المجتمع، ونطعن في كل شيء، ثم نعود إلى حياتنا وقد أدينا طقوس الغضب كاملة، دون أن نسأل أنفسنا ماذا بقي من هذا الغضب، وأين ذهب، ولماذا لم يعد قادرا حتى على إزعاج الذين اعتادوا أن يناموا على وجعنا؟

لا أكتب ذلك لأساوي بين الجلاد والضحية، ولا لأوزع المسؤولية عن المأساة على الجميع بالتساوي، فثمة من يملك القرار، وثمة من يملك السلاح، وثمة من يملك المال والنفوذ، وثمة من يملك القدرة على فرض واقع لا يملك الآخرون سوى العيش داخله. لكنني أكتب لأنني أخشى أن نتحول إلى شعب يتقن رواية مأساته أكثر مما يتقن الدفاع عن حقه في الخروج منها، وأن تصبح الذاكرة لدينا مخزنا واسعا للوجع، لا مساحة لاستعادة المعنى، وأن تتحول الحكاية من قضية تبحث عن خلاصها إلى حكاية تبحث عن جمهور يصفق لبلاغة الألم.

كم من مرة قلنا إننا عند مفترق طرق؟ وكم مرة حذرنا من الانحدار إلى الهاوية؟ وكم مرة استعرنا صور السقوط، والانكسار، والضياع، حتى أصبحت الهاوية جزءا من لغتنا، وأصبحنا نكتب عنها بطمأنينة من يعرف أنه لن يسقط، لأنه سقط بالفعل، ولم يعد يشعر بارتطام الأرض؟ ثمة شيء مخيف في أن يصبح الاستثناء قاعدة، وفي أن تتوقف الكارثة عن كونها كارثة، وفي أن يصبح الموت خبرا، والاعتقال رقما، والجوع تفصيلا، والتهجير مشهدا عابرا، والدم مادة للاستهلاك العاطفي، يفيض على الشاشات ساعات، ثم ينصرف الجميع إلى أخبار أخرى، بينما يبقى الذين دفعوا الثمن وحدهم في مواجهة ما لا ينتهي.

والآن، ماذا تبقى لنا؟ الشعارات التي استهلكناها حتى لم تعد قادرة على حمل نفسها؟ الوعود التي أعيد تدويرها حتى فقدت ملامحها؟ الخطابات التي تتحدث عن المستقبل فيما لا تجرؤ على الاعتراف بالحاضر؟ أم هذا الشعب الذي نمدحه كلما أردنا أن نتجنب مساءلته، ونصفه بالعظيم كلما خذلنا فيه الإنسان، ونرفع من صبره أسطورة كلما عجزنا عن تقديم تفسير مقنع لما يطلب منه أن يصبر عليه؟ متى يصبح الصبر فضيلة، ومتى يتحول إلى مصيدة؟ متى يكون الصمود موقفا، ومتى يصبح الاسم الأنيق الذي نطلقه على عجزنا عن تغيير ما ينهش حياتنا؟ وهل من حق أحد أن يطالب الناس بالمزيد من الاحتمال، فيما تتناقص أسباب الحياة، وتتسع الهوة بين ما يسمعونه وما يعيشونه، وبين ما يطلب منهم وما يقدم لهم؟

لا أملك إجابات، وربما لم تعد الإجابات هي ما نحتاج إليه. فقد امتلأت رفوفنا بها، وتخمت عقولنا بالتحليلات والتوقعات والسيناريوهات، حتى أصبحنا نعرف كيف نشرح الكارثة بكل تفاصيلها، لكننا لا نعرف كيف نوقف انزلاقنا نحو المزيد منها. ربما ما نحتاج إليه هو أن نتوقف قليلا عن ادعاء المعرفة، وأن نكف عن التظاهر بأننا نرى الطريق، وأن نعترف بأننا تائهون، لا لأن الطريق غامض فحسب، بل لأننا فقدنا القدرة على التمييز بين الطريق والمنحدر، وبين النجاة والتأجيل، وبين الحياة التي نعيشها والحياة التي أقنعنا أنفسنا بأنها لا تزال ممكنة.

والآن.. ليس سؤالا عن الغد، ولا استجداء لنبوءة، ولا محاولة لاستحضار أمل من بين الركام كي نزين به ما تبقى من المشهد. الآن هي لحظة مواجهة، لحظة ننظر فيها إلى ما نحن عليه دون أن نستعير وجها آخر، دون أن نختبئ خلف بطولة لا تنتهي، أو خيبة لا تنتج سوى المزيد من الخيبة، دون أن نطلب من الكلمات أن تفعل ما عجزنا عن فعله، ودون أن نمنح أنفسنا براءة مجانية من كل ما نرتكبه بحق حياتنا، وبحق هذا المكان الذي لم يعد يحتمل المزيد من العبث.

والآن.. ربما علينا أن نغادر قليلا تلك المنصة التي اعتدنا الوقوف عليها، منصة الشكوى والتوصيف واللعن، لا لأن الشكوى لم تعد مشروعة، ولا لأن الغضب قد فقد أسبابه، بل لأن البقاء عليها طويلا يجعلنا جزءا من ديكورها، ويحول صراخنا إلى موسيقى خلفية لمشهد لا يتوقف. ربما علينا أن نبحث عن شيء آخر، عن معنى آخر، عن فعل لا يشبه تكرار ما اعتدناه، عن لحظة نستعيد فيها أنفسنا من هذا الاستنزاف الطويل، قبل أن نصبح مجرد ظلال تتقن الحديث عن الضوء، وأشباحا تحفظ أسماء الأشياء دون أن تلمسها.

والآن.. ماذا بعد؟

لا أعرف. لكنني أعرف أن الاستمرار على هذا النحو ليس إجابة، وأن الصمت ليس موقفا، وأن الانتظار لا يصنع معجزة، وأن الكلمات، مهما بلغت من البلاغة، لا تستطيع أن تمنح الخراب شرعية البقاء. أعرف أن ثمة شيئا ينبغي أن ينتهي، ليس الألم، فالألم لا ينتهي بالأمنيات، وليس الحكاية، فالحكاية أكبر من أن تطوى، وإنما هذا الدوران العبثي حول أنفسنا، هذه الطقوس التي نكررها حتى فقدت معناها، وهذا الإصرار على أن نعيش الغد بأدوات الأمس، وأن ننتظر من واقع يتغذى على عجزنا أن يمنحنا فجأة فرصة النجاة.

والآن.. لعلها ليست بداية شيء، ولا نهاية شيء، لكنها اللحظة التي ينبغي أن نخجل فيها من تكرار السؤال دون أن نجرؤ على تغيير موقعنا منه. لحظة أن نكف عن انتظار من يوقظنا، ونحن نعرف أن النائم ليس وحده من يحتاج إلى من يوقظه، بل من اعتاد أن يفتح عينيه كل صباح، يرى الخراب، ثم يغمضهما مرة أخرى، ويقنع نفسه بأن ما يراه ليس سوى حلم ثقيل، وأن الغد ربما يكون أقل قسوة.

لكن الغد لا يأتي أقل قسوة لأننا تمنينا ذلك، ولا يتغير المشهد لأننا تعبنا من النظر إليه. والآن.. إما أن نعيد اكتشاف ما تبقى فينا من قدرة على رفض هذا الاعتياد، أو أن نواصل الحياة كما هي، ندفن أيامنا في حفرة الانتظار، ونكتب على شواهدها كلمات جميلة، ثم نمضي.. إلى الآن ذاته...