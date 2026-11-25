في الرابع والعشرين من حزيران 2021، كتب الكاتب المبدع خالد عيسى على صفحته جملتين قصيرتين: «لأول مرة في حياتي أخجل من الكتابة لفلسطين! سامحني يا نزار!». لم يكن في المنشور مقدمات ولا شروح. كان فيه ما يكفي ليفهم كل قلبٍ موجوع ما جرى.

في ذلك الفجر نفسه، اقتحم عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل المنزل الذي كان يبيت فيه نزار بنات، الناشط المعروف بصوته الجريء وانتقاده الحاد للسلطة، واقتادوه. ولم تشرق الشمس حتى جاء الخبر؛ نزار بنات استشهد تحت التعذيب.

من يكتب لفلسطين يعتاد أن يوجّه غضبه إلى الأمام، نحو الاحتلال والحاجز والبيت المهدوم، لكن ماذا يكتب القلم حين يأتي الجرح من الخلف؟ هنا يتحول الحبر إلى خجل، ويصير الكاتب كمن يُطلب منه أن يمدح بيتاً سقط فيه ابنه. ولهذا كان اعتذار خالد عيسى أصدق ما قيل في ذلك اليوم، فهو لم يعتذر عن ذنبٍ اقترفه، بل عن وجعٍ أكبر من الكلمات.

خالد عيسى، كاتبٌ مبدعٌ وناقدٌ ساخرٌ، وصاحبُ كتاب «الصعود إلى الناصرة»، يجعل من السخرية سلاحاً أنيقاً يكشف به العيوب، من دون أن يتخلّى عن احترامه للحقيقة. وقد اعتاد قلمه أن يضحك ليُوجع، وأن ينتقد ليُصلح. غير أن الساخر الذي يهزم الوجع بالنكتة، وقف يومها أمام وجعٍ لا تحتمله السخرية، فتخلّى عن لسانه الحاد، وكتب جملتين بلا زينة ولا مواربة. وفي ذلك الصمت المرتجف كان أبلغ ما كتب.

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، رحل خالد عيسى. صعد الرجل الذي كتب «الصعود إلى الناصرة» إلى العالم الآخر، وبقيت جملته القصيرة على صفحته كما تبقى النافذة مضاءة في بيتٍ غادره أهله. وهكذا صار الرجل الذي اعتذر لنزار بنات اسماً نترحّم عليه.

رحل الاثنان؛ الأول قُتل بسبب كلمته، والثاني كتب كلمته وبكى. وبقي السؤال الذي لم يجد جواباً: كم من الأقلام يجب أن تنطفئ حتى يتعلّم حُماةُ الوطن أن الكلمة ليست جريمة؟

لم تعد عبارة «سامحني يا نزار» اعتذاراً كُتب في لحظة حزن، بل صارت قبراً صغيراً يجمع اسمين. ولم يكن صاحبها يعلم، حين كتبها، أن الأيام ستجعلنا نقرأها بعد رحيله هو أيضاً.

رحم الله نزار بنات، ورحم الله خالد عيسى، وأسكنهما فسيح جناته، وجمعهما في مقامٍ لا خجل فيه ولا وجع. وسلامٌ على كل صوتٍ دفع ثمن أن يقول ما يؤمن به.