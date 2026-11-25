تبدأ اليوم، الخامس والعشرين من تشرين الثاني، حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. ستمتلئ القاعات، وسترتفع اللافتات البرتقالية، وسنلتقي جميعاً: وزارات ومؤسسات نسوية ومانحون وناشطات وأحزاب ومؤسسات دولية. سنقول كلاماً صحيحاً، وسنخرج بتوصيات نعرفها قبل أن ندخل القاعة. أكتب لأطرح سؤالاً واحداً: ماذا يتغيّر في حياة امرأة في مسافر يطا، أو في خيمة في المواصي، أو في بيت في مخيم جنين، أو في تجمعات النزوح أينما وُجدت، حين ينتهي لقاؤنا؟

نحن نعلم أن اللقاء أداة، والأداة تأخذ قيمتها مما تصنعه. وعندما يُصبح اللقاء غاية، يحلّ محلّ الفعل ويمنح أصحابه شعوراً بأنهم أدّوا ما عليهم. وهنا يكمن الخطر: الكلام عن العنف يُنتج انطباعاً بمواجهته، والانطباع يُعفي المؤسسة من السؤال عمّا فعلته. فالمعرفة التي لا تختبرها الممارسة تبقى رأياً، والموقف الذي لا يترتب عليه التزام يبقى إعلاناً. ولذلك، نقول أن الممارسة هي المحكّ الوحيد الذي نعرف به صدق ما نقوله.

تعرف الحركة النسوية الفلسطينية هذه الحقيقة من تاريخها. النساء اللواتي نظّمن اللجان الشعبية في الانتفاضة الأولى، وأدرن التعليم الشعبي والتعاونيات، وحملن الطعام والدواء إلى الأحياء المحاصرة، هنَّ اللواتي صنعن حضورهنّ السياسي بأيديهنّ. اكتسبن شرعيتهنّ من الفعل اليومي في الشارع والحيّ والبيت والمخيم وخيام التجمعات البدوية، وكتبن بذلك فصلاً من تاريخنا يتجاهله من يروي حكايتنا من الخارج. حين نقرأ هذا التاريخ بعيوننا نحن، نرى أن النساء الفلسطينيات كنّ صاحبات مبادرة وقرار، وأن الاجتماع عندهنّ كان محطة قصيرة بين فعلين.

تغيّر المشهد منذ ذلك الحين. دخلت قضية العنف ضد النساء في لغة نشاط، ومؤشر، وتقرير، وصورة جماعية. صارت المؤسسة تحسب عدد الورشات وعدد المشاركات، وتسجّل العدد إنجازاً. هذه اللغة تنزع السياسة عن قضية هي سياسية في جوهرها. العنف ضد المرأة هي مسألة سلطة: من يملك القرار في البيت، ومن يملك القرار في المؤسسة، ومن يملك القرار على الأرض كلّها.

لذلك أرى ضرورة أن نسمّي الأشياء بأسمائها.

الاستعمار الاستيطاني يصنع شروط حياتنا: حاجز يقطع الطريق بين امرأة ومركز الحماية، ومستوطن يهدم بيتاً في الضفة الغربية، وإبادة جماعية دمّرت في غزة المستشفى والمأوى والمحكمة والبيت معاً. هذه بنية عنف دائمة، وأي حديث عن حماية النساء يتجاهلها يبقى ناقصاً. في المقابل، مؤسساتنا مسؤولة عمّا يقع في يدها. المجلس التشريعي غائب منذ عام 2007، وقانون حماية الأسرة من العنف ينتقل من مسودة إلى مسودة منذ سنوات طويلة، والمرأة التي تطلب النفقة تنتظر شهوراً. الاحتلال يفسّر جزءاً من عجزنا، ويبقى الجزء الآخر من صنعنا نحن، وعلينا أن نحاسب أنفسنا عليه.

ماذا تعني الممارسة إذن؟ تعني أموراً بسيطة يستطيع كل مسؤول أن يبدأ بها غداً:

• ينتهي كل لقاء بقرار مكتوب، له صاحب وموعد وموازنة.

• تؤكّد المؤسسة التي تستلم امرأة محوَّلة إليها أنها استلمت الحالة وتحمّلت مسؤوليتها.

• تجد المرأة التي تغادر بيتها مسكناً ودخلاً ورعاية لأطفالها، فقرار الحماية لا يعيش بلا مقوّماته المادية.

• تنفّذ المحاكم أحكام النفقة في مواعيد معلومة.

• تسأل الناجيات أنفسهنّ عمّا تغيّر في حياتهنّ، ونعتمد إجاباتهنّ مقياساً للنجاح.

• نعود بعد سنة إلى القاعة نفسها، ونقرأ علناً ما التزمنا به وما نفّذناه.

قرابة ستة من كل عشر نساء تعرّضن لعنف الزوج فضّلن الصمت، بحسب مسح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019. هؤلاء النساء يراقبن ما نفعله ولا ينتظرن خطاباتنا. تتكلّم المرأة حين ترى أن الكلام يقود إلى باب مفتوح: شرطية تصغي، وطبيبة تحوّل، وقاضٍ يحكم، ومؤسسة تتابع.

أدعو كل من يشارك في فعاليات هذه الحملة إلى أن يحمل معه سؤالاً واحداً إلى كل قاعة: ما القرار الذي سنخرج به، ومن سينفّذه، ومتى؟ تنتهي الحملة في العاشر من كانون الأول. امتحاننا الحقيقي يبدأ في اليوم السابع عشر.

*حنان قاعود، باحثة وناشطة مجتمعية، مديرة مركز وي سيرتش للدراسات