يعتبر دور" الكنة " وهي زوجة الابن من أهم الأدوار الاجتماعية في فلسطين ، فقد كانت سابقا تحتل مناصب هامة في العائلة مثل : القائم بأعمال الحماة "أم زوجها" في حال غيابها خاصة في المناسبات الاجتماعية العديدة ، أو مسؤولة غرفة الفواكه والخضروات ، أو أمينة خزانة الاشياء "الزاكية" أو المديرة التنفيذية للمطبخ ، ولعبت أدوارا هامة وايجابية في التوسط بين الابن أي الزوج وأمه أو أبيه في النزاعات والخلافات الداخلية ، وكذلك كان لها أدوار تحريضية وسلبية مثل الغيرة من سلفاتها ، أو تأنيب زوجها على أهله خصوصا فيما يتعلق بتسمية أبنها البكر على أسم حماها أو ابنتها البكر على اسم حماتها خاصة اذا كان طبعا اسمائهم "شنعه" ، ناهيك عن مطالباتها الدائمة بالرحيل والنزوح عن بيت العائلة والسكن لوحدها " المطالبة بدولة مستقلة " !!!

أما اليوم فقد تغير دور "الكنة" خصوصا مع تطور المشروع الوطني الفلسطيني وانتقاله من دور قيمي وطني الى دور مادي وظيفي ، لاسيما دور "كناين" بعض المسؤولين في فلسطين ، حيث أصبح دور الكنة هام جدا جدا جدا ...كيف؟، فالمسؤول الفلسطيني حتى يُبدع ويتحسن أداءُه في بناء المشروع الوطني الذي طال انتظار بناءه واكتماله أكثر من بناء أهرامات الجيزة في مصر، يجب أن يكون ابنه سعيد ومرتاح مع زوجته أي "كنته "، وهذا ينعكس على جودة أداّء المسؤول نفسه في بناء المشروع الوطني ، أي أن سعادة أبنه من سعادته أيضا ، لذلك لا بد من الاغداق على "الكنه" بالهدايا والمناصب والسفرات والرحلات وووو ...الخ حتى يبقى المسؤول وابنه "مبسوطين وسعيدين عشان ينجزوا منيح" ، و تيمنا بالمثل الشعبي القائل "الكنة مثل الابنة" وتطبيقا لمقولة " للكناين نصيب مما ترك المسؤولين" ، فما دام " كناينكم " بخير... معاليكم وعطوفتكم وسعادتكم وسيادتكم وفضيلتكم وسماحتكم فأكيد اِحنا و الوطن بألف خير!!! ، ومبارك الوطن عليكم وعلى كناينكم ان شاء الله.

وأخيرًا عينوا " كناينكم " مديرات ، ووكيلات ، وسفيرات ، ووزيرات ...الخ ، بس خلولنا شوية ما تبقى من وطن وشوية ما تبقى من قيم وشوية ما تبقى من كراسي مكسرة ... لأبناء الشهداء والاسرى والجرحى وأبناء الشعب "المسخم" عشان ما نضل نندب ونلطم على اليوم اللي شفناكم وجبناكم فيه .