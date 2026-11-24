وطن للأنباء: أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، يوم الثلاثاء، عن دخول المدينة في أزمة مياه حادة وغير مسبوقة، جراء تراجع إنتاج محطة تحلية مياه البحر جنوبي المدينة.

وأوضحت البلدية أن إنتاج المحطة تراجع من 18 ألف متر مكعب يومياً إلى نحو 5 آلاف متر مكعب، بعد تعرضها لعطل فني، ما يعني فقدان أكثر من 70% من إنتاجها.

وأضافت أن 80% من الأسر في مدينة دير البلح بلا مياه لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع توقف عدد من مرافق المياه الجوفية عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وحذّرت البلدية من تفاقم الأزمة وتراجع ضخ المياه عن أحياء ومناطق واسعة في المدينة.

وطالبت المؤسسات المحلية والدولية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لإصلاح محطة التحلية وإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتعود أزمة المياه المتفاقمة في دير البلح، كغيرها من مدن قطاع غزة، إلى أزمة الوقود وقطع الغيار والزيوت الخانقة، التي تسبب بها منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع منذ بدء حرب الإبادة.