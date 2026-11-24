وطن للأنباء: وسّع مشرّعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة نطاق تحقيقاتهم بشأن مزاعم تضارب المصالح داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتشمل شركات مرتبطة بنجله دونالد ترامب الابن، وسط شبهات بشأن استفادتها من عقود حكومية وإعفاءات تنظيمية بعد حصولها على استثمارات من مجموعة "1789 كابيتال".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي يُتوقّع أن يتولّى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب في كانون الثاني/يناير المقبل، طلب يوم الاثنين سجلات ووثائق من أربع شركات، هي منصة المراهنات "بولي ماركت"، ومتجر الأسلحة عبر الإنترنت "غراب أ غان"، وشركة السجائر الإلكترونية "جول"، وشركة الصناعات الدفاعية "هادرين".

وتحظى شركات "بولي ماركت" و"هادرين" و"جول" بدعم استثماري من مجموعة "1789 كابيتال"، التي انضم إليها ترامب الابن شريكاً بعد فترة وجيزة من فوز والده في انتخابات عام 2024، فيما حظيت شركة "غراب أ غان" بدعم منفصل من نجل الرئيس الأميركي.

وفي رسائل اطلعت عليها الصحيفة، طالب راسكين الشركات الأربع بالاحتفاظ بجميع المراسلات والاتصالات المتعلقة بالموضوع، معتبراً أنّ مجموعة "1789 كابيتال" أظهرت قدرة لافتة على توقيت استثماراتها في شركات قبل وقت قصير من استفادتها من عقود اتحادية مربحة أو إجراءات تنظيمية تصبّ في مصلحتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد المواجهة بين الديمقراطيين وأفراد عائلة ترامب بشأن مزاعم تضارب المصالح والتداول بناءً على معلومات داخلية.

وكان راسكين وروبرت غارسيا، الذي يُتوقّع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، قد تعهّدا بملاحقة أنشطة الشركات المرتبطة بعائلة الرئيس مع تولي الديمقراطيين السيطرة على "الكونغرس" العام المقبل.

وركّز الديمقراطيون تحقيقاتهم على مجموعة "1789 كابيتال"، التي ارتفعت الأصول التي تديرها من نحو 200 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار منذ تأسيسها عام 2023.

وبحسب الرسائل التي بعث بها راسكين، فإنّ شركات "غراب أ غان" و"بولي ماركت" و"جول" استفادت من تغييرات تنظيمية أقرّتها إدارة ترامب بعد حصولها على استثمارات من المجموعة، فيما حصلت شركة "هادرين" على عقد حكومي أميركي بقيمة تقارب مليار دولار في آذار/مارس، بعد أشهر من أول استثمار للمجموعة فيها.

واتهم راسكين المجموعة باستغلال علاقاتها السياسية لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى أنّ سجل توقيت استثماراتها يثير تساؤلات بشأن احتمال توظيف صلاحيات السلطة التنفيذية، الخاضعة لسيطرة الرئيس ترامب، للتأثير في السياسات العامّة والأسواق بما يحقّق مكاسب مالية لعائلته.

وفي هذا السياق، أفادت "فايننشال تايمز" بأنّ الرئيس التنفيذي لشركة "هادرين"، كريس باور، تبرّع في تموز/يوليو بنحو 450 ألف دولار لدعم قضايا الحزب الجمهوري، بعد أشهر من حصول الشركة على عقد حكومي أميركي بقيمة 900 مليون دولار.

كما رفعت مجموعة "1789 كابيتال" حصتها في الشركة خلال جولة تمويلية جرت في آب/أغسطس.

ورداً على هذه الاتهامات، قالت مجموعة "1789 كابيتال" إنّ أيّ تصريح أو تلميح إلى وجود تضارب مصالح لديها أو تورّطها في ممارسات فساد أو استفادتها منها هو تصريح كاذب ومسيء.

من جهتها، أكّدت شركة "هادرين" أنها تفخر بدعم مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنّ هذا الدعم يعكس الثقة بمهمتها وقدرتها على توفير الإمكانات التصنيعية التي تحتاج إليها الولايات المتحدة.

وفي ملف آخر، أشارت الصحيفة إلى أنّ منصتي "بولي ماركت" و"كالشي" اكتسبتا شعبية واسعة قبيل انتخابات عام 2024، وباتتا تستقطبان مليارات الدولارات من التداولات شهرياً.

وكانت وزارة العدل الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة قد أنهتا في تموز/يوليو 2025 تحقيقاً بشأن احتمال قبول "بولي ماركت" رهانات من مستخدمين أميركيين بصورة غير قانونية، رغم القيود المفروضة على دخول المتداولين الأميركيين إلى المنصة.

وفي الشهر التالي، انضمّ ترامب الابن إلى المجلس الاستشاري لـ"بولي ماركت"، بالتزامن مع دخول مجموعة "1789 كابيتال" في استثمار استراتيجي بالشركة، لم يُكشف عن حجمه.

ودافع ترامب الابن عن استثمارات المجموعة خلال فعّالية استضافتها مجموعة "أكسيوس" الإعلامية الأسبوع الماضي، قائلاً إنّ فكرة ابتعاده عن النشاط التجاري وانتظار 12 عاماً حتى انتهاء الارتباط بالحياة السياسية ليست واقعية.

بدوره، قال رئيس مجموعة "1789 كابيتال"، أوميد مالك، خلال الفعّالية نفسها، إنّ جميع أنشطة المجموعة تتمّ بشفافية.

المصدر: "الميادين"