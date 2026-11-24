وطن للأنباء: شاركت سلطة جودة البيئة في إطلاق تقرير دولي بعنوان " جرائم الحرب البيئية: كيف حوّل الهجوم العسكري الإسرائيلي قطاع غزة إلى أرض قاحلة ملوثة بالسموم، بما يهدد بقاء الإنسان على قيد الحياة" ، أعدته منظمة أوكسفام ومرصد الصراع والبيئة، خلال ندوة إلكترونية ناقشت نتائج التقرير وحجم الأضرار التي لحقت بالبيئة في قطاع غزة وتداعياتها على صحة السكان ومقومات الحياة.

ومثلت سلطة جودة البيئة في الندوة مديرة مكتب القدس سائدة شعيبات، التي تناولت التحديات التي تواجه تقييم الأضرار البيئية في غزة، في ظل تدمير المختبرات وأنظمة الرصد والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المعدات والفرق الفنية.

وأكدت شعيبات أن بيانات الاستشعار عن بُعد ونمذجة المخاطر توفر مؤشرات أولية عن حجم التلوث، لكنها لا تغني عن الفحوصات الميدانية والتحاليل المخبرية المستقلة، لتحديد أنواع الملوثات وتركيزاتها ومسارات تعرض السكان لها.

وأوضحت أن الأضرار طالت مختلف مكونات البيئة، بما فيها التربة والمياه والهواء والأنظمة الزراعية والطبيعية، مشيرة إلى أن الركام المختلط بالمواد الخطرة والمخلفات الصناعية و تضرر محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات، يزيد من مخاطر التلوث وانتشاره.

ودعت إلى إجراء تقييم بيئي شامل ومستقل ، وتسهيل دخول الخبراء والمعدات اللازمة لفحص التربة والمياه والهواء، مؤكدة أهمية أن يقود الفلسطينيون هذه الجهود بدعم فني دولي، بالتوازي مع إعادة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وربط برامج التعافي وإعادة الإعمار بالمعايير البيئية.

من جهتها، قالت الكاتبة الرئيسية والباحثة المسؤولة للتقرير أخصائية المياه والصرف الصحي والبيئة لمى عبد الصمد، من منظمة أوكسفام، إن نتائج التحليل المكاني أظهر تأثر 78% من أراضي القطاع بالعمليات البرية الإسرائيلية، ووجود مؤشرات على احتمال تلوث أكثر من 99% من مساحته بمصدر واحد على الأقل.

وأوضحت أن هذه النسب تستند إلى بيانات الحوادث وصور الأقمار الصناعية وأضرار البنية التحتية، ولا تعني أن جميع المواقع خضعت لفحوصات مخبرية.

وتناول التقرير الملوثات الناتجة عن القصف وتدمير المباني والبنية التحتية، ومنها مخلفات المتفجرات والمعادن الثقيلة والأسبستوس، وما قد تسببه من مخاطر على جودة الهواء والتربة والمياه، وعلى إنتاج الغذاء وصحة السكان على المدى القريب والبعيد.

من جانبه ، تحدث الرئيس التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق عن تضرر مرافق المياه والصرف الصحي وتراجع كميات المياه الآمنة المتاحة للسكان، وتضرر محطات المعالجة .

فيما عرضت مديرة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منظمة أوكسفام ربى الداعور من قطاع غزة ، آثار تراكم النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي والغبار والدخان على السكان والنازحين، خاصة الأطفال والنساء، محذرة من المخاطر التي تهدد الأطفال والنساء والعاملين في إزالة الركام وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

وتضمنت الندوة كلمة مسجلة للممثل والناشط البيئي مارك رافالو، دعا فيها إلى عدم تجاهل الأضرار البيئية في غزة، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب توفير المياه النظيفة والهواء الآمن والتربة الصالحة للزراعة، إلى جانب إعادة بناء المرافق.

واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة إجراء تقييم بيئي ميداني مستقل، وتسهيل وصول المساعدات والمعدات والخبراء، وتوثيق الأضرار ومعالجتها، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية على متابعة التلوث وحماية البيئة خلال مراحل التعافي وإعادة الإعمار.