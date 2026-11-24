وطن للأنباء: دعا "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، ومقرّه برلين، السلطات الألمانية إلى اعتقال الرئيس السابق لـ"الموساد" الإسرائيلي ديفيد بارنيا، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في لبنان، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى البلاد غداً الأربعاء.

ورفع المركز شكوى جنائية لدى مكتب المدّعي العامّ الاتحادي الألماني في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ضدّ بارنيا، مطالباً باستصدار مذكّرة توقيف بحقّه واعتقاله فور دخوله الأراضي الألمانية.

وأوضح المركز في بيانه أنّ الدعوى القضائية تأتي على خلفية الدور الرئيسي الذي أقرّ بارنيا بتأديته في التخطيط وتنفيذ الهجمات المنسّقة باستخدام أجهزة النداء ("البيجر") وأجهزة الاتصال اللاسلكي المفخّخة في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقلّ عن 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم العديد من المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة القانونية قبيل ظهور بارنيا المقرّر في "إفطار برلماني" داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ" في برلين، غداً الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنّ عضو البرلمان عن حزب الخضر كونستانتين فون نوتز سيستضيفه.

وفي تعليقه على الدعوى، قال المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة القانونية في المركز الأوروبي، ألكسندر شوارتز: "لا يجوز لألمانيا أن توفّر منبراً لمجرمي الحرب المزعومين، فكلّ من يوزّع آلاف الأدوات اليومية المفخّخة بالمتفجّرات ويفجّرها بعد أشهر، من دون أن يعلم مكان وجودها وقت الانفجار، يقبل عن علمٍ تامّ بأنّ عدداً هائلاً من المدنيين سيُصاب أو يُقتل".

وأضاف شوارتز أنّ "حماية المدنيين ركنٌ أساسي في القانون الدولي الإنساني، وقد تمّ تجاهلها بشكلٍ صارخ في هذا النوع من الأعمال الإجرامية"، مؤكداً وجود "احتمال كبير أن يتحمّل ديفيد بارنيا المسؤولية الجنائية عن ذلك".

واعتبر المركز الأوروبي أنّ هذه الهجمات "عشوائية وغير متناسبة، وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الألماني للجرائم ضدّ القانون الدولي"، مشدّداً على أنّ القانون الدولي الإنساني يُلزم أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ويحظر الهجمات التي تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين من دون تمييز، لافتاً إلى أنّ استهداف أفراد عسكريين لا يبرّر الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

وأشار البيان إلى أنّ مقرّرين خاصّين للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية رائدة، بينها "هيومن رايتس ووتش"، ينظرون إلى الهجمات في لبنان بوصفها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويطالبون بالتحقيق فيها كجرائم حرب، مؤكّدين أنّ القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام الألغام المموّهة على هيئة أشياء يومية تبدو غير ضارة، وذلك لحماية المدنيين من مخاطرها.