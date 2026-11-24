وطن للأنباء: أكد القائد العامّ لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الثلاثاء، أنه "على العدو أن يعلم أنّ المعركة المقبلة لن تكون إقليمية، وسيتسع نطاقها عند الضرورة".

وفي سياق رسائله لدول الجوار، أضاف اللواء وحيدي: "نأمل أن تكون دول المنطقة قد أدركت أنّ الاعتماد على الولايات المتحدة لن يوفّر لها أيّ أمن".

وشدّد القائد العامّ لحرس الثورة على أنّ "الوجود الأميركي في المنطقة لم يجلب لها سوى زعزعة الأمن والاستقرار".

وتأتي تصريحات وحيدي في وقتٍ تؤكّد فيه الجمهورية الإسلامية، على لسان مسؤوليها، أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستردّ على أيّ مستوى من التهديد، وأياً كان نوعه، بردٍّ فوري ومؤثّر ومن دون قيود جغرافية.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكّد في وقتٍ سابق اليوم، موقف بلاده من المسار التفاوضي قائلاً: "لن يتمّ اتخاذ أيّ خطوة، ولن تُجرى أيّ مفاوضات قبل تنفيذ شروط إيران الـ 7".