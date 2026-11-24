تصاعد المواجهة في مضيق هرمز بين طهران وواشنطن وسط تقارير عن انفجارات بناقلات نفط وتحركات أميركية لتعطيل تهديدات سيبرانية، وعقوبات جديدة تستهدف مصادر التمويل الإيراني

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تشتبه في وقوف إيران وراء عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مواقع أميركية وسفناً تجارية، من بينها ناقلات نفط وغاز طهي ومواد كيميائية ومواد قابلة للاشتعال، في تصعيد جديد للمواجهة بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن ما يصل إلى 50 سفينة تعرضت لهذه الهجمات، فيما تلقت بعض السفن تحذيرات وتهديدات بتفجيرها. وأشارت إلى أن إيران تمثل المشتبه به الرئيسي، مع عدم استبعاد روسيا كجهة محتملة للوقوف وراء هذه العمليات.

وبحسب المسؤولين، أرسل خفر السواحل الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة فرقاً متخصصة في الأمن السيبراني إلى أربع سفن على الأقل، استجابة لتهديدات تعرضت لها أثناء اقترابها من الحدود الأميركية، حيث عملت الفرق على احتواء المخاطر قبل وصول السفن إلى الموانئ.

وأضافت المصادر أن سفناً أخرى تعرضت لهجمات إلكترونية أثناء إبحارها في مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا.

في المقابل، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحيفة إن واشنطن لم تعثر على أي دليل يثبت تورط إيران في هذه الهجمات، موضحاً أن أربع هجمات وقعت لم تتجاوز كونها إزعاجاً محدوداً، دون أن تخلّف تأثيراً فعلياً.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد المواجهة في مضيق هرمز، الذي تحول الثلاثاء إلى ساحة رئيسية للتوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان طهران تعرض ثلاث ناقلات نفط لانفجارات ناجمة عن ألغام بحرية، في حين كشفت واشنطن عن تحقيقاتها في الهجمات السيبرانية التي طالت عشرات السفن.

وأعلنت بحرية "الحرس الثوري الإيراني" أن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات قوية واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وفي بيان منفصل نقلته وسائل الإعلام الرسمية فجر الثلاثاء، قالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام واشتعلت النيران فيهما، مشيرة إلى أنهما دخلتا منطقة محظورة شرق المضيق، وأوقفتا أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بهما.

وفي السياق السياسي، وصفت طهران تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "كلام فارغ وتهديدات جوفاء"، مؤكدة استحالة فرض حصار بري عليها، نظراً لاتساع مساحتها وكثرة محافظاتها وامتداد روابطها عبر الحدود مع دول الجوار.

وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير فريق التفاوض، محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للبرلمان الثلاثاء، إن موقف طهران "واضح ولا يتغير"، مضيفاً أن إيران تعيش وضعاً يشبه الحرب، وأنها لن تتراجع أمام التصريحات والتهديدات الأميركية.

وفي موازاة التصعيد العسكري والسيبراني، كثفت واشنطن ضغوطها المالية على طهران، بفرض عقوبات على أكثر من 24 شركة صرافة وشركة واجهة وأفراد في عدد من الدول، بتهمة دعم النظام المصرفي غير الرسمي الإيراني، وذلك في إطار مساعي الإدارة الأميركية لقطع مصادر التمويل عن النظام الإيراني.