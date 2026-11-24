وطن للأنباء: تعرّض برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الواقع في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، لأضرار جراء استهدافه للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وفق ما أفاد به ثلاثة شهود لوكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر، في إفادات منفصلة، أن البرج الذي يُعدّ أعلى ناطحة سحاب في الرياض، ويتألف من 80 طابقاً ويبلغ ارتفاعه نحو 385 متراً، تعرّض لهجوم جديد، بعدما استُهدف الخميس الماضي في هجوم تبنّته حركة أنصار الله في اليمن.

وأفاد موظف في المركز المالي بأن سيارات تابعة لإدارة المركز جابت المنطقة، وحذّرت الموجودين عبر مكبرات الصوت، داعيةً إياهم إلى الاحتماء.

ويُعدّ البرج أطول مباني مركز الملك عبدالله المالي، أحد أبرز رموز التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، ويضم مقر صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مقار شركات ومؤسسات كبرى.

ولم تعلن السلطات السعودية حتى الآن عن اعتراض أي صواريخ أو طائرات مسيّرة في الرياض، كما لم يصدر الدفاع المدني تحذيرات عبر الهواتف المحمولة للسكان. ولم تعلن صنعاء مسؤوليتها عن الهجوم الجديد حتى الآن.

وكان الهجوم الذي وقع الخميس الماضي قد أدى إلى تحطم نوافذ في طوابق عدة من البرج، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي، عبر منصة "إكس"، تعرض أحد أبراج المركز المالي في الرياض لهجوم، محمّلاً صنعاء المسؤولية عنه، ومشيراً إلى وقوع أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.

ورغم أن بيان الدفاع المدني لم يحدد المبنى المستهدف، فإنه أرفق صورة أظهرت برج مقر صندوق الاستثمارات العامة، وقد لحقت أضرار بواجهته الزجاجية.

كما أفاد شاهد عيان لـ"فرانس برس" بتحطم أجزاء واسعة من الواجهة، مشيراً إلى تضرر مبانٍ سكنية في المنطقة المحيطة.

وأعربت السلطات السعودية حينها عن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات، مؤكدةً عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف.

ماذا يضم مركز الملك عبدالله المالي؟

ويضم مركز الملك عبدالله المالي عدداً من ناطحات السحاب والمتاجر الفاخرة والمساحات الخضراء، فضلاً عن المقر الرئيسي للبورصة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب شركات سعودية كبرى ومؤسسات متعددة الجنسيات.

ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحد أبرز صناديق الثروة السيادية عالمياً، إذ يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، ويشكّل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها المملكة لتنويع اقتصادها.

وفي ظل الهجمات المتواصلة، يعمل موظفو غالبية الشركات الكبرى في الرياض عن بُعد منذ نهاية أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع تصاعد هجمات صنعاء على الأراضي السعودية، والتي تأتي رداً على غارات سعودية تستهدف الأعيان المدنية والسكان في اليمن.

صنعاء تكثف هجماتها

وخلال الأسابيع الماضية، كثّفت صنعاء هجماتها على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية والبنية التحتية النفطية السعودية، في المملكة التي تُعد أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

وكان هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال تشرين الأول/أكتوبر قد أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.