-طالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بإجراء تقييم بيئي شامل ومستقل وإزالة الذخائر غير المنفجرة والمواد الخطرة.

- جدد تأكيده على الولاية القانونية للأونروا، محذراً من تفاقم معاناة أكثر من 40 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

-" المالية" تواصل العمل لتأمين المبالغ اللازمة لصرف الدفعة الشهرية من الرواتب في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة.

- وجّه بتسريع تطوير منظومة "حكومتي" لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمعاملات الحكومية عن بُعد.

- ناقش بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون بشأن رسوم ترخيص المخمنين العقاريين وخدمات التخمين.

- أحال للرئيس مشروعي قانون معدل لقانون المرور وقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

- صادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين فلسطين وإسبانيا.

وطن للأنباء: جّدد مجلس الوزراء تأكيده على الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مختلف المخيمات وفق القرارات الأممية، مشددًا على ضمان استمراريتها وتمكينها من تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها.

وحذّر المجلس في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار معاناة أكثر من 40 ألف مواطن أجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم سواء في مخيم جنين لليوم 672، أو مخيمي طولكرم ونور شمس لليوم 666، مؤكدًا في الوقت ذاته، رفضه لسياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال لتقويض عمل الوكالة، وهدم المنازل وتغيير معالم هذه المخيمات، واستمرار احتلالها وتهجير سكانها.

وفي تعقيبه على التقرير المشترك الصادر عن منظمة "أوكسفام" الدولية ومرصد النزاعات والبيئة، الخاص بجرائم الحرب البيئية، حذّر مجلس الوزراء من التداعيات البيئية والصحية طويلة الأمد للحرب على قطاع غزة، في ضوء المؤشرات الخطيرة التي رصدت تلوث التربة والمياه والهواء في الغالبية العظمى من مناطق القطاع، بفعل مخلفات المتفجرات والملوثات الناجمة عن انهيار شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يهدد صحة السكان والأجيال المقبلة.

وجدّد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتمكين إجراء تقييم بيئي شامل ومستقل، وتوفير الإمكانيات لإزالة المواد الخطرة والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية البيئية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسان الفلسطيني وبيئته.

إلى ذلك، لازالت طواقم وزارة المالية تعمل بكل طاقتها وعلى مدار الساعة، من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة لصرف الدفعة الشهرية المعتادة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن صرف الرواتب فور الانتهاء من تأمين المبالغ اللازمة، في ظل تعمق أزمة احتجاز أموال المقاصة بشكل كامل، وعدم كفاية الإيرادات المحلية.

في سياق آخر، وضمن مساعي تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية ضمن برنامج الحكومة لتعزيز التحول الرقمي، وجّه مجلس الوزراء بتسريع إتمام التطويرات اللازمة لمنظومة حكومتي، بما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات عن بعد، ويسرع من إجراءات إتمام المعاملات والخدمات الحكومية.

إلى ذلك، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون بشأن رسوم ترخيص المخمنين العقاريين، وخدمات التخمين العقاري. كما ناقش بالقراءة الأولى أيضا ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من المكتبة الوطنية وهي مشروع نظام الأرشيف الوطني الفلسطيني، ومشروع نظام التزويد وتنمية المجموعات، ومشروع نظام الإيداع القانوني للمصنفات والإنتاج الفكري.

وفي السياق ذاته، نسَب مجلس الوزراء للرئيس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، بما يتضمنه من تطوير نظام ترخيص المركبات، وتعزيز منظومة الفحص الفني للمركبات، وتوضيح قواعد أولوية المرور، ووضع أسس تشريعية لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بما يحمي حقوق المواطنين وغيرها من التحديثات الواجبة على قانون المرور.

كما نسّب أيضًا مشروع قرار بقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، بما يراعي الاحتياجات التشريعية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتنظيمها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المدن الصناعية العامة والخاصة والمناطق الصناعية الحرة، وتعزيز منح الحوافز للقطاع الصناعي لخدمة الإنتاج المحلي، إلى جانب تفعيل "نافذة المدن الصناعية" لتسريع منح التراخيص؛ ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما صادق المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة مع مملكة إسبانيا والتي تهدف إلى خدمة المواطنين الفلسطينيين من طلبة ومقيمين وعاملين في إسبانيا، وكذلك العائدين منهم إلى أرض الوطن من خلال تمكينهم من استبدال رخصهم بيسر ودون الحاجة لاختبارات جديدة بما يسهل على المواطنين سواء المقيمين في إسبانيا أو فلسطين، وبما يفتح الباب لتوقيع اتفاقيات متبادلة مع دول أوروبية أخرى.

وصادق أيضا على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، والتي تضمنت تخصيص قطع أراضي لصالح وزارة الحكم المحلي ولمنفعة بلدية نابلس لغايات المصلحة العامة، وحمايتها من الاستيطان. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي والتي تضمنت تخصيصًا لمختبر صحة أريحا، وتوفير طابق إضافي للمحاكم الإدارية في رام الله، لتمكينها من القيام بأعمالها.