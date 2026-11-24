الاقتحام يمسّ عمل مؤسسة رسمية، ملفات المواطنين وحقوقهم المسجلة محفوظة بنسخ إلكترونية مؤمّنة.

وطن للأنباء: أدانت سلطة الأراضي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مديرية تسجيل الأراضي في محافظة قلقيلية، وتفجير أبوابها والعبث بمحتويات مكاتبها، إضافة إلى مصادرة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR).

وقالت سلطة الأراضي إن اقتحام المديرية يشكل مساساً مباشراً بعمل مؤسسة رسمية تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ويؤثر على بيئة العمل وسلامة المرافق والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات.

وأضافت أنه فور انتهاء الاقتحام، باشرت الطواقم المختصة بحصر الأضرار الناتجة عنه، ومراجعة المعاملات الموجودة في المديرية وتدقيقها، إلى جانب تدقيق الصحائف والسجلات ذات العلاقة، للتأكد من سلامتها وتوثيق الأضرار التي لحقت بمرافق المديرية ومحتوياتها.

وفي هذا السياق، أوضحت سلطة الأراضي أن ملفات المواطنين ووثائقهم محفوظة ومؤمّنة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بنسخ إلكترونية من المعاملات والصحائف على خوادم خاصة ومحمية، بما يضمن الحفاظ على البيانات والحقوق المسجلة وعدم تأثرها بما جرى.

وأكدت أن الخدمات المقدمة للمواطنين مستمرة ولم تتعطل، وأن العمل في المديرية يتواصل لخدمة المراجعين وإنجاز معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشارت سلطة الأراضي إلى أنها تتابع مع الجهات الرسمية وذات العلاقة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاقتحام، واستكمال توثيق الوقائع والأضرار المترتبة عليه وفق الأصول.