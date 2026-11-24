وطن للأنباء: صادق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم، على اتفاقية تبادل واستبدال رخص القيادة بين دولة فلسطين ومملكة إسبانيا، والتي تقدم بها وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، وتعزيز الاعتراف برخصة القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي.

وجاءت المصادقة على الاتفاقية ثمرة جهود وتنسيق مشترك بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى مملكة إسبانيا، واستجابةً لمطالب أبناء الجالية الفلسطينية هناك، بما يسهم في توفير الوقت والجهد عليهم وتخفيف الأعباء والإجراءات المترتبة على الحصول على رخص قيادة جديدة خلال فترة إقامتهم.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الفلسطينيون الحاصلون المقيمين في إسبانيا من استبدال رخص القيادة الفلسطينية برخص إسبانية، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، كما تتيح للمواطنين الإسبان المقيمين في دولة فلسطين استبدال رخص القيادة الإسبانية برخص فلسطينية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وتتضمن الاتفاقية كذلك آلية تعاون فني بين الجانبين للتحقق إلكترونياً من صحة رخص القيادة المقدمة للاستبدال، بما يعزز موثوقية الإجراءات وسلامة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة.

وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية باعتبارها خطوة نحو توسيع التعاون مع دول العالم في مجال تبادل واستبدال رخص القيادة، وفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات مماثلة، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين في الخارج ويسهم في التخفيف من التحديات والإجراءات التي تواجههم.

وأكدت وزارة النقل والمواصلات أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لدى الجانبين، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن موعد بدء العمل بها وآلية الاستفادة من أحكامها فور استكمال تلك الإجراءات.