وطن للأنباء: حذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من أن غزة على أعتاب كارثة إنسانية حقيقية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن آلاف الأسر مهددة بالغرق داخل الخيام، وأخرى بالموت تحت المباني الآيلة للسقوط، فيما يواجه الأطفال خطر الموت جراء البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة.

وأضاف أن غياب الحلول العاجلة لإنهاء هذه المعاناة ينذر بكارثة إنسانية قد تحصد المزيد من الأرواح، وفي مقدمتها أرواح الأطفال والمرضى وكبار السن.

وكانت نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين تعرضت للغرق في المنخفض الجوي الذي تأثر به قطاع غزة في أوائل نوفمبر الجاري.

وتقدر الجهات الرسمية أن نحو 250 ألف أسرة تعيش في مخيمات النزوح، وأن 93% من الخيام لم تعد صالحة للإقامة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً، في ظل منع الاحتلال إدخال الخيام الجديدة والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء بشكل كافٍ.