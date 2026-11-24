وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة قلقيلية، وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين في حي نزال، ونشرت قناصتها، بالتزامن مع استمرار الاقتحام وتفتيش منازل المواطنين، حيث اعتقلت الأسيرين المحررين محمد العدنان وعيسى عامر، عقب مداهمة منزليهما في المدينة، فيما أجبرت الأسير المحرر عبد القادر ولويل على تسليم نفسه، عبر مكبرات الصوت.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن طواقمها في محافظة قلقيلية تمكنت من تأمين إخلاء سبيل عدد كبير من المصلين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال داخل أحد المصليات في المدينة منذ صلاة الفجر، والعمل على تأمين عودتهم إلى منازلهم، في ظل استمرار الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة قلقيلية، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقلت تسعة مواطنين، وأخلت سبيل بعضهم بعد التحقيق معهم ميدانيا، عقب تحويل مكتب حركة "فتح" في حي كفر سابا إلى مركز تحقيق ميداني. كما علّقت منشورات على جدران في أنحاء متفرقة من المدينة، حذّرت فيها المواطنين مما وصفته بتنفيذ "عمليات إرهابية".

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المدينة، إذ أغلقت المدخل الجنوبي، المعروف بـ«نفق حبلة»، بالبوابة الحديدية، وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وفتشتها.

وفي ضوء استمرار الاقتحام والأوضاع الميدانية، أعلن مكتب محافظة قلقيلية تعطيل الدوام في كافة المؤسسات، حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد إجراءاتها بحق المواطنين في المدينة، من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق المداخل، ما أدى إلى تعطيل مظاهر الحياة اليومية، مشيرا إلى متابعة المحافظة المستمرة للتطورات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية.