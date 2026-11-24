وطن للأنباء: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد عدوان استمر نحو 15 ساعة، تخللها انتشار واسع في أنحاء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين والتحقيق معهم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدة مناطق من البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشها وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق مؤقتة.

وفي سياق متصل، ألغت مديرية التربية والتعليم في طوباس الدوام الوجاهي في مدارس البلدة، وحولته إلى التعليم الإلكتروني، حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، في ظل الاقتحام.

وتشهد محافظة طوباس، بما فيها بلدة طمون والقرى المحيطة بها، اقتحامات عسكرية متكررة، تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واحتجازهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 20 مواطنا من طوباس وطمون، عقب مداهمة منازلهم، وحوّلت منزلا في مدينة طوباس إلى ثكنة عسكرية، وفق نادي الأسير الفلسطيني.