وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابتين حديديتين جديدتين بين قرى الخط الغربي وبلدة دورا ومدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على الطريق الواصل بين بلدة دورا وخربة حمصه، وقريتي الكوم ودير سامت.

كما نصبت بوابة أخرى على طريق طاروسا التي تربط عدد من القرى بالمنطقة الغربية من مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من سلوك الطريق التي تعتبر منفذا وحيدا لهذه القرى التي تضاعفت معاناتها جراء عملية إغلاق الطرق التي تربط بين القرى ومراكز المدن.

وقال المواطنون، إن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة العقاب لفرض واقع جديد يتخلله توسيع المستعمرات التي أقيمت حديثا في بلدة إذنا، وخربة حمصه، وبلدة بيت عوا، وصولا لكافة المستعمرات المترابطة جغرافيا وصولا إلى أقصى جنوب الضفة الغربية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت أمس 4 بوابات حديدية، وأحكمت إغلاقها لبلدة إذنا غرب الخليل، وفصلتها عن محيطها من القرى والشوارع الرئيسية