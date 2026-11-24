وطن للأنباء: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، تمسك بلاده بموقفها إزاء التصريحات والتهديدات الأميركية الأخيرة، مشدداً على أن طهران لن تتجه إلى المفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.

وقال قاليباف، في كلمة قبيل بدء جدول أعمال المجلس، إن التهديدات والإهانات الموجهة إلى الشعب الإيراني، والتلويح بممارسة الضغوط الاقتصادية، تعكس عجز الولايات المتحدة أمام الشعب الإيراني المستقل والصامد.

وأضاف أن موقف إيران لم يتغير، مؤكداً استعداد بلاده للرد بحزم على أي تحركات معادية، ومحذراً من أن أي خطأ يرتكبه الخصم سيُقابل برد قد يشمل تغيير جغرافية المواجهة.

وفي السياق، أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن منظومة القوة في الجمهورية الإسلامية، بأبعادها العسكرية والاجتماعية والسياسية والجيوسياسية، أربكت حسابات الخصوم، مشدداً على أن إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الضغوط والتحديات.

وأضاف حاتمي أن طهران لن تسمح بأن يتحمل الشعب الإيراني وحده تداعيات الحرب، مؤكداً أن الأطراف التي تدفع نحو الحرب ستشعر بدورها بتبعاتها.