وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت تجارية ومنازل في بلدة جبع جنوب جنين، كما اعتقلت مواطنا وزوجته من عرابة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبع وسلمت عشرات اخطارات الهدم على عدد كبير من المحلات التجارية والمنازل والمنشآت الواقعة على جانبي الطريق الممتد من دوار الفوار في جبع حتى معسكر صانور جنوب جنين، وأمهلت أصحابها سبعة أيام للاعتراض على قرارات الهدم.

وأفاد اغبارية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنور مصطفى حردان وزوجته من بلدة عرابة جنوب المدينة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون قرب منزلهما المحاذي لمستوطنة "عيمِق دوتان"، واستولت على ثمار الزيتون التي كانا يقطفانها.

وأضاف أن مستوطنين أقدموا على سرقة 12 شوالا من ثمار الزيتون تعود لأحد المواطنين من عرابة، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المزارعين وموسم قطف الزيتون.