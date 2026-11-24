رام الله - طن للأنباء: استشهد مدير عام جهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، العميد نعيم محمد أبو نحل (50 عاماً)، إثر اغتياله بقصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة غزة، في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استشهاد أبو نحل جراء الغارة، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر محلية إن مواطناً استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة للشرطة في شارع 5 غربي مدينة خان يونس.

ووصل الشهداء إلى مستشفى ناصر، وهم أكرم صبحي أبو طعيمة، وجدي سامي أبو صلاح، وبشار أبو لولو.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي قرب مفترق "نتساريم" جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد الشاب خالد أبو عون متأثراً بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع أمس.

وفي سياق التصعيد الميداني، استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي شرقي مدينة غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيداً و176,234 مصاباً.