في المجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال والقمع والانقسام، يفترض أن تكون الصحافة صوت الناس، ومرآة معاناتهم، والمنبر الذي ينقل ما يعجز المواطن عن قوله، والسلطة الرابعة التي تراقب وتحاسب وتكشف الحقيقة، لا أن تتحول إلى صدى للسلطة أو بوق للأحزاب والفصائل.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على واقع الإعلام الفلسطيني: هل لا تزال الصحافة تعبر عن هموم الشارع وتطلعاته، أم أنها أصبحت في كثير من الأحيان أسيرة الولاءات الحزبية والحسابات السياسية والاعتبارات المالية؟

لا يتعلق الأمر باتهام الصحافة بمجملها، ولا بتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون الفلسطينيون، وما يتعرضون له من قتل واعتقال وملاحقة واستهداف من الاحتلال، وإنما يتعلق بضرورة مراجعة نقدية لدور المؤسسات الإعلامية، ومدى قدرتها على ممارسة مسؤوليتها المهنية والوطنية بعيداً عن الضغوط والتبعية.

فالمواطن الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والاستيطان والتهجير والفقر والبطالة والفساد وغياب العدالة وتراجع الخدمات، يحتاج إلى صحافة تنقل واقعه كما هو، لا إلى إعلام يكتفي بنشر البيانات الرسمية والتصريحات الحزبية والاحتفالات والمواقف التي لا تجد بالضرورة صدى في الشارع.

أين الصحافة من معاناة الناس؟ أين التحقيقات التي تكشف الفساد وسوء الإدارة واستغلال النفوذ؟ وأين المساحات التي يستطيع فيها المواطن أن ينتقد ويسال ويعبر عن غضبه دون خوف أو حسابات؟ ولماذا تبدو بعض القضايا غائبة عن التغطية، بينما تحظى أخبار القيادات والاجتماعات والتصريحات بمساحات واسعة؟

لقد امتد الانقسام الفلسطيني إلى المشهد الإعلامي، وأصبح بعض المنابر أسيراً للانتماء السياسي، بحيث تختلف الرواية الإعلامية باختلاف الجهة التي تقف خلف المؤسسة أو تتبنى خطابها، وهنا تتحول المهنية إلى انتقائية، وتصبح الحقيقة خاضعة لمعايير الولاء، فيُضخّم خطأ الخصم ويُبرر خطأ الحليف، وتُفتح الملفات وفق الحسابات السياسية لا وفق حق المجتمع في المعرفة.

لكن هل المشكلة في الولاء الحزبي وحده؟ أم أن الخوف وتكميم الأفواه ومنع الأصوات الناقدة او المعترضة والضغوط الأمنية والسياسية أصبحت عوامل أساسية في صناعة هذا المشهد؟

لا يمكن تجاهل واقع الصحفي الفلسطيني الذي يعمل في بيئة شديدة الخطورة، حيث يواجه الاحتلال بالقتل والاعتقال والاستهداف، وقد يواجه في الداخل الملاحقة والاستدعاء والتهديد والضغط ، وفي ظل هذه الظروف، لا يصبح الصمت دائماً خياراً مهنياً، بل قد يكون نتيجة الخوف على الحياة ومصدر الرزق والأسرة ، ومع مرور الوقت، تتحول الرقابة الخارجية إلى رقابة ذاتية، فيختار الصحفي ما يستطيع نشره، ويتجنب ما قد يكلفه وظيفته أو حريته.

وهناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي التمويل والدعم المالي، فمن يمول المؤسسات الإعلامية؟ وما طبيعة العلاقة بين الممول والخط التحريري؟ وهل تستطيع مؤسسة تعتمد على دعم جهة سياسية أو حكومية أو مصالح اقتصادية أن تنتقد تلك الجهة بالقدر نفسه الذي تنتقد به الآخرين؟

ليس كل تمويل تدخلاً في العمل الصحفي، لكن غياب الشفافية والاستقلال المالي قد يحول الدعم إلى وسيلة للتأثير في الأولويات وتوجيه الخطاب، بحيث تصبح بعض المؤسسات مشغولة بإرضاء الجهات الداعمة أكثر من انشغالها بإرضاء حق الجمهور في معرفة الحقيقة.

إن خطورة هذا الواقع لا تتوقف عند تراجع المهنية أو غياب التعددية، بل تمتد إلى فقدان ثقة المواطن بالإعلام، فعندما يشعر الناس أن الصحيفة لا تنقل معاناتهم، وأن الموقع لا ينشر إلا ما يتوافق مع مصالح الجهة التي تقف خلفه، وأن الصحفي لا يستطيع الاقتراب من ملفات معينة، فإنهم يبحثون عن مصادر أخرى، وقد يجدون أنفسهم أمام الفوضى والشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

والأخطر أن القضية الفلسطينية، بما تواجهه من احتلال واستيطان وتهجير وحروب، تحتاج إلى إعلام حر وقوي ومستقل أكثر من أي وقت مضى، إعلام يوثق جرائم الاحتلال، لكنه لا يصمت عن أخطاء السلطة والفصائل، ويدافع عن حقوق الشعب، لكنه لا يمنح أي جهة حصانة من المساءلة.

فالصحافة ليست ملكاً للحزب، ولا للسلطة، ولا للممول، وإنما هي مسؤولية تجاه المجتمع والحقيقة ، وليس المطلوب أن تكون جميع المؤسسات الإعلامية متشابهة في توجهاتها، بل أن تكون مختلفة في آرائها، متفقة على احترام الحقيقة وحق المواطن في المعرفة وحرية التعبير.

إننا بحاجة إلى صحافة لا تخشى السؤال، ولا تخضع للابتزاز، ولا تبيع موقفها مقابل التمويل، ولا تجعل الولاء السياسي معياراً للنشر والحجب، صحافة تضع المواطن قبل المسؤول، والحقيقة قبل المصلحة، والوطن قبل الحسابات الفئوية.

فالشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى صحافة تخبره بما تريد القيادات أن يسمعه، بل إلى صحافة تنقل ما يريد الشعب أن يقوله.

فإذا فقدت الصحافة صوت الناس، فمن ينقل وجعهم؟ وإذا تحولت إلى صدى للسلطة والحزب والممول، فمن يحاسب أصحاب القرار؟ إن أخطر ما يمكن أن يخسره شعب تحت الاحتلال والانقسام ليس فقط أرضه وحقوقه، بل أن يفقد أيضاً المنبر الذي يدافع عن صوته وكرامته وحقيقته.