وطن للأنباء: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي السلوقي والحجير جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدتي المنصوري ومجدل زون ووادي النحلة الواقع بين بلدتي شقرا ومجدل سلم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم بلدات حداثا والمنصوري ومنطقة الكروم عند أطراف كفرشوبا، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة كفرشوبا.

وفي وقت سابق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة القنطرة التابعة لقضاء مرجعيون.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وسط تحرّكات ميدانية متزامنة مع القصف المدفعي والغارات الجوية، في خرق فاضح لاتفاق "وقف إطلاق النار" و"اتفاق الإطار".