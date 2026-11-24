وطن للأنباء: أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مشددا على أن التضامن معه يجب ألا يقتصر على الشهادة على معاناته، بل ينبغي أن يُترجم إلى عمل يضع حدا لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبته أمينة محمد، خلال الاجتماع الخاص للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في أسرع وقت ممكن، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يجب أن يظلا في صميم الجهود الدولية.

وأشار غوتيريش إلى الاعترافات الإضافية العديدة بدولة فلسطين خلال عام 2025، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك، داعيا إلى تحويل هذا الزخم السياسي إلى إجراءات ملموسة لمنع الضم، ووقف التوسع الاستيطاني، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، وإحياء عملية سياسية ذات مصداقية.

وقال: "لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير".

وشدد على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما هو حل الدولتين، بإقامة دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، بحيث تكون غزة والضفة الغربية جزأين لا يتجزآن من الدولة الفلسطينية، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

وأكد أن الأمم المتحدة لن تتوانى عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني، داعيا إلى ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تشمل تعزيز الحماية، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، وتحقيق المساءلة، والعمل بحزم من أجل السلام، وصولا إلى "عالم يكون فيه بمقدور الأطفال الفلسطينيين أن يتابعوا تعليمهم دون خوف".

إعادة الإعمار مرتبطة بالاستثمار في أجيال المستقبل

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، السفير كولي سيك، إن فداحة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن تعزز العزم والتصميم على العمل.

وشدد على ضرورة ألا يظل التضامن مجرد كلمات تقال في هذه المناسبة، بل أن يتجسد في الممارسة ويترجم إلى أفعال توجه القرارات والسياسات، وتفضي إلى اتخاذ تدابير تحمي أرواح الفلسطينيين وتصون حقوقهم.

وأكد ضرورة ألا تُهمّش قضية فلسطين بسبب أولويات أخرى متنافسة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل الاضطلاع بدورها في هذا المسعى.

بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد مناسبة لاستذكار الأحداث، بل تذكير بالمسؤولية الدولية التي لم تُستكمل بعد، مشيرا إلى أن التضامن لا يُقاس بقوة البيانات والإعلانات فحسب، بل بمدى الاستعداد للتمسك بالمبادئ وترجمتها إلى أفعال.

وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه جبريل ديالو، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يقتصر على إدانة الظلم والمعاناة التي يتكبدها، بل ينبغي أن يتجسد أيضا في التزام راسخ بمستقبل الشعب الفلسطيني، ولا سيما مستقبل أطفاله وشبابه.

وتابع: "لا يمكننا الحديث عن إعادة إعمار فلسطين دون الاستثمار في الأجيال التي ستتولى غدا مسؤولية بناء مستقبلها"، مشددا على ضرورة أن يقود الفلسطينيون أنفسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن تكون لهم الملكية الكاملة لهذه الجهود.