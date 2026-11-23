وطن للأنباء: أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن شعبنا باقٍ في وطنه، ولن يقبل بالتهجير أو يتخلى عن حقوقه، ولن تكون هناك نكبة أخرى، ولن نقبل بتقرير مستقبل شعبنا بعيدا عن إرادته وممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال سيادته، في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن أهلنا في قطاع غزة لا يزالون يعانون النتائج الكارثية لحرب الإبادة والدمار، وفقدان المأوى والخدمات ومقومات الحياة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتواصل الاعتداءات والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ومحاولات تقويض مؤسساتنا وخنق اقتصادنا، مشددا على أنه لا يجوز أن يعتاد العالم هذه المعاناة، أو يتعايش مع استمرار انتهاك حقوق شعبنا.

وطالب الرئيس بتحرك دولي يضمن وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، وفتح المعابر، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء التعافي وإعادة الإعمار دون تهجير.

وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ووحدتها مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أساس لا يمكن تجاوزه، في إطار دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

وقال سيادته إن إنهاء المأساة في غزة يجب أن يترافق مع وقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. "فالاستيطان، ومخطط «E1»، وعزل القدس، وإرهاب المستوطنين والاقتحامات والحواجز، تستهدف وحدة أرضنا وإمكانية قيام دولتنا".

ودعا الرئيس إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على هوية القدس وطابعها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان والضم والتهجير، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم، وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومتابعة تنفيذ ما يترتب على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال ووجوب إنهائه.

وطالب سيادته بالإفراج الفوري والكامل عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل بصورة غير قانونية، وضمان تحويلها بانتظام دون اقتطاعات تعسفية.

وجدد الرئيس "التزامنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، حرة ونزيهة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وبرقابة دولية واحترام نتائجها"، مؤكدا أن "الانتخابات حق لشعبنا والتزام نتمسك به، وندعو شركاءنا إلى مساعدتنا في إزالة معوقاتها".

كما جدد سيادته "التزامنا بالحوار الوطني الشامل والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها والتزاماتها الدولية، والاحتكام إلى إرادة شعبنا بالوسائل الديمقراطية والسلمية".

وفيما يلي كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،

سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

سعادة رئيس مجلس الأمن،

سعادة رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

نتوجه إليكم بتحيات شعبنا الفلسطيني، وبخالص الشكر للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ولجميع الدول والشعوب والمؤسسات والأفراد الذين يقفون إلى جانب فلسطين وحق شعبها في الحرية والاستقلال.

إن هذا اليوم تذكير بمسؤولية دولية لم تُنجز بعد، وبحقوق لا تسقط بالتقادم، وبضرورة ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال، وتمكّن شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

ونجدد ما أكدناه أمام الجمعية العامة في سبتمبر الماضي: شعبنا باقٍ في وطنه، ولن يقبل بالتهجير أو يتخلى عن حقوقه. لن تكون هناك نكبة أخرى، ولن نقبل بتقرير مستقبل شعبنا بعيداً عن إرادته وممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

لا يزال أهلنا في قطاع غزة يعانون النتائج الكارثية لحرب الإبادة والدمار، وفقدان المأوى والخدمات ومقومات الحياة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتواصل الاعتداءات والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ومحاولات تقويض مؤسساتنا وخنق اقتصادنا.

ولا يجوز أن يعتاد العالم هذه المعاناة، أو يتعايش مع استمرار انتهاك حقوق شعبنا.

لقد رحبنا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وساندنا جهود الوساطة المصرية والقطرية والتركية والأمريكية، لوقف الحرب، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وفتح الطريق أمام السلام.

لكن، بعد أكثر من عام، لا يزال تنفيذ المرحلة الثانية متعثراً. فلا يكفي إعلان وقف إطلاق النار مع استمرار الاعتداءات، أو الاتفاق على الإعمار وأهلنا يعيشون بين الأنقاض.

ونطالب بتحرك دولي يضمن وقفاً كاملاً ودائماً لإطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، وفتح المعابر، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء التعافي وإعادة الإعمار دون تهجير.

وندعو إلى تنفيذ المرحلة الثانية، ونشر قوات الاستقرار الدولية وفق الشرعية الدولية، وتمكين الشرطة والمؤسسات الفلسطينية من أداء مهامها. وأية ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، وتفضي إلى تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بما يحترم سيادتها وحق شعبنا في تقرير مصيره.

فغزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ووحدتها مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أساس لا يمكن تجاوزه، في إطار دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إن إنهاء المأساة في غزة يجب أن يترافق مع وقف الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. فالاستيطان، ومخطط «E1»، وعزل القدس، وإرهاب المستوطنين والاقتحامات والحواجز، تستهدف وحدة أرضنا وإمكانية قيام دولتنا.

وندعو إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على هوية القدس وطابعها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان والضم والتهجير، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم، وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما نطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومتابعة تنفيذ ما يترتب على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال ووجوب إنهائه.

ونطالب بالإفراج الفوري والكامل عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل بصورة غير قانونية، وضمان تحويلها بانتظام دون اقتطاعات تعسفية. فهي أموال شعبنا، وضرورية للتعليم والصحة والخدمات والوفاء بالتزاماتنا في الضفة وغزة. ودعم مؤسساتنا يستوجب إنهاء حصارها المالي ورفع القيود عن عملها.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نتابع التطورات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية، ومعيارنا في التعامل مع أية حكومة إسرائيلية هو التزامها بإنهاء الاحتلال، ووقف الحرب والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، واحترام الاتفاقيات والشرعية الدولية.

ونحن مستعدون للعمل مع أي طرف إسرائيلي يقبل بسلام عادل يقوم على الاعتراف المتبادل، وحقوق متساوية في الحرية والأمن، وتجسيد استقلال دولة فلسطين.

ونتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية والكونغرس بمجلسيه والقوى المؤمنة بالسلام، لتنفيذ الاتفاقات وإطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى القانون الدولي وحل الدولتين.

وندعو الولايات المتحدة إلى استخدام تأثيرها لضمان تنفيذ خطة السلام والقرار 2803، ووقف الإجراءات الأحادية، والإفراج عن أموالنا، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال.

فأمن المنطقة يتحقق بإحقاق الحقوق واحترام سيادة الدول، وإقامة دولة فلسطين المستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

لقد أكملنا الإصلاحات التي قدمناها في اجتماع بروكسل في الثالث عشر من يوليو الماضي، التزاماً بتطوير مؤسساتنا وتعزيز سيادة القانون والشفافية والمساءلة وأسس دولتنا الديمقراطية.

ونجدد التزامنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، حرة ونزيهة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وبرقابة دولية واحترام نتائجها.

وبعد الحوار الوطني والتشاور، جرى تعديل موعدها إلى سبتمبر 2027، بسبب المعوقات الأمنية والميدانية. وأكدنا لشركائنا استعدادنا لتقريب الموعد، بما في ذلك إلى النصف الأول من عام 2027، إذا أزيلت العقبات وتوفرت الظروف المناسبة، وبالتشاور مع القوى الفلسطينية.

واقترحنا العمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة على خارطة طريق تقودها فلسطين، بخطوات قابلة للقياس ومراجعة دورية مشتركة.

فالانتخابات حق لشعبنا والتزام نتمسك به، وندعو شركاءنا إلى مساعدتنا في إزالة معوقاتها.

ونجدد التزامنا بالحوار الوطني الشامل والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها والتزاماتها الدولية، والاحتكام إلى إرادة شعبنا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نثمن الدور القيادي للسعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وجهود اللجنة العربية الإسلامية والتحالف الدولي، والعمل لترجمة إعلان نيويورك إلى واقع ملموس.

كما نثمن الإجراءات الأخيرة للمملكة المتحدة و12 دولة اخرى بشأن منتجات المستوطنات ومؤسسات الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

ونشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وندعو بقية الدول إلى الاعتراف بها، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

والمطلوب مسار واضح ومحدد زمنياً لإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

ونؤكد ضرورة دعم الأونروا سياسياً ومالياً، وحماية مؤسساتها والعاملين فيها ورفض تقويض دورها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.

ونعرب عن تقديرنا للأمين العام ومؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وللدول الشقيقة والصديقة التي تغيث شعبنا وتساند مؤسساته.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نحيي ملايين الأحرار، والشعوب والبرلمانات والجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي وقفت دفاعاً عن فلسطين. لقد أكد تضامنكم أن شعبنا ليس وحده، وندعو إلى تعزيزه بخطوات عملية تحمي أرضه وحقوقه ومستقبله.

وإلى شعبنا الصامد في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات: إن صمودكم وتمسككم بأرضكم وهويتكم أساس قوة قضيتنا. وسنواصل العمل لحماية شعبنا، وصون وحدتنا، وإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

إن شعب فلسطين يريد الحياة والحرية والسلام، وسيبقى متمسكاً بوطنه وحقه في دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.