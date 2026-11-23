وطن للأنباء: حذّر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية قد يجعل إسرائيل دولة منبوذة دوليًا، مؤكدًا أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بعرقلة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بعدما رفض السماح بالمضي في تنفيذها، رغم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقال كوشنر، في مقابلة مع مجلة "نيويورك"، إن "إسرائيل تقف عند مفترق طرق"، مضيفًا: "يمكنها أن تخرج من مأساة السابع من أكتوبر أكثر أمنًا واندماجًا في العالم، أو أن تواصل المسار الحالي، الذي يقودها إلى مكانة دولة منبوذة على الساحة الدولية".

وأوضح أن نتنياهو شكّك في قدرة الوساطة الأميركية على إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، قائلًا: "بيبي لم يعتقد أننا نستطيع فعل ذلك". وأوضح أنه حاول خلال الأشهر الأخيرة إقناع نتنياهو بالسماح بدفع خطة إعادة الإعمار، لكنه واجه رفضًا أبقى العملية في حالة جمود.

وتتقاطع تصريحات كوشنر مع انتقادات وجّهها جوش غرينباوم، المستشار البارز في "مجلس السلام"، إلى حكومة نتنياهو، إذ قال إن "الجمود الذي نواجهه يعود إلى عوامل سياسية داخل حكومة نتنياهو"، مطالبًا إسرائيل باحترام تعهداتها لترامب، ومحذرًا من تضاؤل فرصة التعاون معه بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية وتغير الأجواء السياسية في واشنطن.

وحذّر غرينباوم من اقتراب "شتاء كارثي" في غزة، مشددًا على أن إسرائيل، بصفتها القوة المسيطرة على الأرض والمتحكمة بما يدخل القطاع، مطالبة بمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. وشدد على أن الخطة الأميركية تستند إلى تنفيذ الالتزامات والتحقق منها، لا إلى الثقة بحماس.

مفاوضات مباشرة مع حماس وخطة لإعمار غزة

وتحدث كوشنر عن قراره والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي حماس في شرم الشيخ، رغم معارضة إسرائيل، خلال المساعي التي أفضت إلى الاتفاق بشأن الحرب والمحتجزين.

وروى أن ويتكوف أقام تواصلًا شخصيًا مع أحد ممثلي الحركة، الذي فقد ثلاثة من أبنائه في هجمات إسرائيلية، انطلاقًا من تجربة ويتكوف الشخصية بعد وفاة ابنه بجرعة زائدة من المخدرات؛ علمًا بأن الموافضات قادها عن حماس رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية.

وكشف كوشنر أنه اجتمع مع رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير وترامب ومستشار بارز لنتنياهو في البيت الأبيض (من المرجح أن يكون وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر)، خلال إعداد خطة إنهاء الحرب، وأن ترامب قال حينها إن "الفلسطينيين عانوا بما يكفي".

إيران: دور في المفاوضات وضغوط إسرائيلية

وفي الملف الإيراني، كشف كوشنر مشاركته مع ويتكوف في المفاوضات الأخيرة بجنيف، قبل اندلاع الحرب الأميركية على إيران، مشيرًا إلى اقتناعه بأن المقترح الإيراني تضمن ثغرات تتيح لطهران الاحتفاظ بإمكانية التقدم نحو إنتاج سلاح نووي.

وقال إنه أبلغ ترامب: "انظر، هؤلاء يلاعبوننا"، موضحًا أن ويتكوف شاركه هذا التقدير، قبل أن يأمر الرئيس الأميركي بشن الهجوم. لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان قد أيّد الحرب، قائلًا: "لا يمكن إعادة تشغيل المحاكاة".

وبحسب التقرير، أفاد مسؤولون أميركيون سابقون بأن نتنياهو دفع باتجاه تشديد الموقف الأميركي، بعدما بحثت واشنطن اتفاقًا يسمح بتخصيب محدود لليورانيوم، وصولًا إلى المطالبة بوقف التخصيب بالكامل، ثم تنفيذ هجوم إضافي يستهدف إسقاط النظام الإيراني. ورغم الحرب، يواصل كوشنر اتصالاته مع الإيرانيين، فيما طُرحت إمكانية إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، بتمويل خليجي واستثمارات خاصة.

المصدر: عرب 48