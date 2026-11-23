وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طوباس وقرية تياسير شرقها وبلدة طمون جنوبها، إضافة إلى مدينة البيرة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت قرية تياسير وجابت شوارعها، تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة في سمائها، قبل انسحابها باتجاه مدينة طوباس.

وفي السياق، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة طمون، انطلاقًا من بوابة عاطوف الواقعة شرق البلدة، وسط وجود عدد من الآليات العسكرية عند البوابة.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية المدينة وتمركزت في محيط المسجد العمري، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة.