وطن للأنباء: أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية، اليوم الإثنين، أن هجمات الاحتلال حولت غزة إلى منطقة نفايات سامة، ملوثةً 99% من أراضيها ومدمرةً 85% من بنيتها المائية؛ ما جعل المياه غير صالحة للشرب ورفع البكتيريا البرازية عشرة أضعاف.

ونشرت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، تقريرا بعنوان "جرائم حرب بيئية: كيف حولت الهجمات العسكرية الإسرائيلية غزة إلى منطقة نفايات سامة تهدد حياة البشر"، تناول الآثار البيئية لعدوان الاحتلال على القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الحرب على غزة جعلتها غير صالحة للحياة، وقضت على الظروف الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة الطبيعية.

وأضاف أن "حجم الدمار وشدته واتساع نطاقه غيّر طبيعة غزة بشكل جذري. فقد انهار النظام البيئي جراء تدمير البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية أو احتراقها، وبسبب الذخائر المستخدمة، ما أدى إلى إطلاق ملوثات خطرة في التربة والمياه والهواء. وستترتب على هذه الملوثات آثار عميقة وطويلة الأمد على الموارد البيئية والصحة التي يحتاج إليها جميع السكان لاستمرار حياتهم".

ولفت التقرير، الذي حدد مناطق خطر التلوث في غزة باستخدام صور الأقمار الصناعية والتحليلات وخرائط الهجمات، إلى أن تلوث المياه والهواء والتربة تسبب بأضرار خطيرة في مناطق واسعة.

وشدد على أن هذا الوضع يخالف القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال.

وذكر التقرير أن 78% من أراضي غزة تعرضت للهجمات البرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كثافة هذه الهجمات وكميات الذخائر المستخدمة، إلى جانب استهداف منشآت مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، و9 منشآت صناعية، ومحطات الطاقة، ومرافق معالجة النفايات، أدت إلى تسرب نفايات ذات مكونات معقدة إلى البيئة.

وأضاف أن هذه النفايات تحتوي على بقايا متفجرات، ووقود صواريخ، ومعادن ثقيلة، وملوثات عضوية ثابتة، ومسببات للأمراض.

وأكد التقرير تسرب ملوث واحد على الأقل إلى البيئة في 99% من مساحة غزة، مشيرا إلى أن سكان القطاع يتعرضون لهذه الملوثات عبر التنفس، واستهلاك المياه والغذاء، والاحتكاك المباشر بالمياه والتربة الملوثة.

وحدد التقرير المناطق الأكثر تلوثا في وسط مدينة غزة وخان يونس ورفح وجباليا وشارع صلاح الدين، فيما أشار إلى أن المناطق الأكثر تلوثا بالهواء جراء الدخان والغازات الناتجة عن الحرائق والانفجارات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية هي وسط مدينة غزة وجباليا وشمايل غزة.

وحسب التقرير، دمرت الهجمات الإسرائيلية 85% من البنية التحتية للمياه في غزة، فيما دُمرت خزانات المياه بالكامل، ولم يتمكن 16% من سكان القطاع من الوصول إلى المياه النظيفة في حزيران/ يونيو 2024، مقابل 39% في نيسان/ ابريل 2026.

وأوصى التقرير بوقف الهجمات على غزة، والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني والخبراء المعنيين بتقييم المخاطر البيئية إلى القطاع.

كما دعا إلى الكشف عن كمية الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومكوناتها، مشيرا إلى ضرورة دفع إسرائيل تعويضات عن الدمار البيئي الذي تسببت فيه.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لعدم عرقلة عملية تقييم المخاطر البيئية، وشدد على ضرورة وقف بيع الأسلحة "لإسرائيل".