وطن للأنباء: أكد مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، اليوم الإثنين، أن المصالح الجيوسياسية لإيران في المنطقة تمثل «خطاً أحمر»، مشدداً على أن طهران لن تسمح بتجاوزه، وأنها لن تتهاون في حماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة.

لن نتساهل في حماية مصالحنا

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مخبر قوله إن إيران متمسكة بحماية مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، في ظل استمرار التوترات والتصعيد، مؤكداً أن هذه المصالح تشكل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

الحرس الثوري: واشنطن تبحث عن مخرج من الحرب

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني قوله إن الولايات المتحدة تبحث عن مخرج من الحرب، في تصريحات تعكس تقدير طهران لمسار المواجهة مع واشنطن والتطورات المرتبطة بها.

تحركات دبلوماسية ووساطة قطرية لإنهاء الحرب

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، إذ استضافت طهران مؤخراً وفداً قطرياً في إطار جهود الوساطة، وسط تواصل الاتصالات بين إيران والوسطاء، ومن بينهم قطر، لبحث فرص استئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تفاهمات تنهي المواجهة.