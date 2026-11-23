وطن للأنباء: حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من تفاقم صعوبة توفير ظروف معيشية صحية وكريمة لسكان قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على دخول المواد اللازمة لإنشاء مساكن أكثر متانة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن معظم سكان القطاع يعيشون في خيام معرضة للانهيار ومبانٍ متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم في أي لحظة، مؤكدة وجود حاجة ماسة إلى توفير حلول إيواء أكثر متانة.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على دخول مواد البناء، إلى جانب الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية، تحول دون تلبية متطلبات السكان، في وقت لا تتوفر فيه حاليًا كميات كافية من هذه المواد داخل القطاع.

وشددت اللجنة على أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية لتلبية احتياجات السكان، مؤكدة حاجتهم إلى حلول إيواء مستدامة تضمن لهم ظروفًا معيشية أكثر أمانًا وكرامة.