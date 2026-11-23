وطن للأنباء: كد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أن العنف ضد النساء ليس شأناً خاصاً أو قضية تخص النساء وحدهن، بل هو قضية حقوق إنسان وعدالة مجتمعية وسيادة قانون، مشدداً على ضرورة مواجهة جميع أشكال العنف وضمان حماية النساء ومحاسبة مرتكبيه.

وأوضح المنتدى أن الاحتلال لا يمكن أن يكون مبرراً لتأجيل الحقوق أو تعطيل إقرار التشريعات الوطنية، مؤكداً أن تحقيق الأمان والعدالة يتطلب مواجهة العنف الاجتماعي والأسري، وتعزيز منظومة الحماية والمساءلة.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف عنف الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما دعا الجهات الوطنية صاحبة الواجب والمسؤولية إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والعمل على بناء منظومة حماية فاعلة تضمن الوقاية والاستجابة والعدالة والمساءلة.

وشدد المنتدى على أن حماية النساء ليست امتيازاً أو مطلباً موسمياً، وإنما حق أصيل وشرط أساسي لبناء مجتمع فلسطيني تسوده الكرامة والعدالة والمساواة والأمان للجميع.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أن حق النساء في الحياة والحماية حق غير قابل للتجزئة، رافعاً شعار: لا للعنف، ولا للإفلات من العقاب.







نص البيان كاملا كما وصل لوطن:



بمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة 2026

حق النساء في الحياة والحماية حق غير قابل للتجزئة

مع انطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، يؤكد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في الحياة والحرية والحماية والأمان والكرامة والعدالة، ورفضهما لجميع أشكال العنف والانتهاكات التي يتعرضن لها، سواء بفعل الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة العنف الاجتماعي والأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

إن النساء الفلسطينيات يرزخن تحت عنف مركب في ظل تداخل عنف الاحتلال وسياساته مع بنى اجتماعية وثقافية تكرّس التمييز والإقصاء، حيث تواجه النساء أشكالاً متعددة من العنف تشمل القتل والاعتداء الجسدي والنفسي والاقتصادي، والحرمان من الحقوق، والزواج المبكر، والتهديد والإكراه والسيطرة، بما ينتقص من كرامتهن واستقلاليتهن وحقهن في تقرير مصيرهن.

أولاً: عنف الاحتلال وانتهاكاته بحق النساء الفلسطينيات

تأتي الحملة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وسياسات الاحتلال التي تهدد الوجود الفلسطيني والحياة والأمن والاستقرار في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ففي قطاع غزة، خلفت الحرب والدمار والنزوح المتكرر أزمات إنسانية ومعيشية قاسية، تمثلت في فقدان أفراد الأسرة والمنازل ومصادر الرزق، وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية، وغياب الخصوصية والمساحات الآمنة، وتفاقم أعباء الرعاية على النساء، خاصة ذوات الإعاقة والحوامل والجريحات والنساء المعيلات لأسرهن.

وفي الضفة الغربية، تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال وعنف المستوطنين، بما يشمل القتل والإصابة والتهجير القسري وتدمير المنازل والبنية التحتية، كما تواجه النساء النازحات في مخيمي جنين وطولكرم فقدان الاستقرار الأسري والمعيشي، وتقييد الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية. ولا تنفصل هذه الانتهاكات عن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وما يتعرضن له من تعذيب وتنكيل وسوء معاملة وانتهاكات جسيمة، بما فيها العنف الجنسي.

وعليه، فإن حماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال مسؤولية دولية وقانونية، تتطلب إجراءات فعلية لوقف الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان الحماية ووصول المساعدات والخدمات الإنسانية دون عوائق.

ثانياً: العنف الاجتماعي والأسري... فجوات في الحماية والعدالة

بالتوازي مع عنف الاحتلال، تواجه النساء والفتيات أشكالاً متصاعدة من العنف الاجتماعي والأسري، تتغذى على أنماط التمييز والعلاقات غير المتكافئة والممارسات التي تبرر العنف وتلقي بالمسؤولية على الضحايا بدلاً من مساءلة مرتكبيه. وتشكل جرائم قتل النساء أخطر هذه المظاهر، إلى جانب الاعتداء الجسدي والنفسي والاقتصادي، والتهديد والإكراه، والزواج المبكر، والحرمان من الاستقلال الاقتصادي والحقوق والفرص المتكافئة، والعنف في الأسرة ومواقع العمل والفضاء العام.

إن استمرار هذه الممارسات يكشف عن قصور في الوقاية والحماية والاستجابة والمساءلة، وعن حاجة ملحة لمعالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية والتشريعية والمؤسسية التي تكرس العنف والإفلات من العقاب. فمواجهة العنف ليست مسؤولية النساء أو الناجيات، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب منظومة متكاملة تضمن الوقاية والتدخل المبكر والحماية والخدمات والعدالة.

وعليه انطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والوطنية، نطالب بما يلي:

أولاً: على المستوى الدولي:

· نطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وإلى حين ذلك توفير الحماية الدولية، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق النساء والفتيات ومخططات التهجير القسري، ومحاسبة مرتكبيها

· ضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية والاجتماعية إلى قطاع غزة، وتوفير أماكن إيواء ومساحات آمنة تحفظ كرامة النساء والفتيات وخصوصيتهن، بما في ذلك الكرافانات الملائمة، وضمان الرعاية الصحية للجريحات والنساء ذوات الإعاقة.

· التدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات والإفراج عنهن، والتحقيق في التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة ومساءلة المسؤولين عنها.

ثانياً: على المستوى الوطني والتشريعي:

· الإسراع في إقرار وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، باعتباره ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الوقاية والحماية والتدخل العاجل ومساءلة مرتكبي العنف.

· تطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما يعزز المساواة والعدالة ويحمي النساء من جميع أشكال التمييز والعنف، ويضمن وصولهن إلى العدالة دون تمييز أو تأخير غير مبرر.

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ثالثاً: على المستوى المؤسسي والمجتمعي:

· تعزيز دور المؤسسات الرسمية في الوقاية والاستجابة، وتوفير خدمات حماية شاملة وآمنة ومتاحة، وتفعيل نظام التحويل الوطني وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة والنساء في المناطق المهمشة والمتضررة من الاحتلال والنزوح.

· تكثيف التوعية المجتمعية لمواجهة الثقافة والممارسات التي تبرر العنف أو تتسامح معه، وإشراك الرجال والشباب والمؤسسات التربوية والإعلامية والدينية في ترسيخ ثقافة الحقوق والكرامة والمساواة.

· حماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان من التهديد والتحريض والتشهير وخطاب الكراهية، وصون حقهن في حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام والدفاع عن حقوقهن.

ختاماً

يؤكد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أن العنف ضد النساء ليس شأناً خاصاً أو قضية تخص النساء وحدهن، بل قضية حقوق إنسان وعدالة مجتمعية وسيادة قانون. فلا يجوز أن يكون الاحتلال مبرراً لتأجيل الحقوق أو تعطيل الحماية والتشريعات الوطنية، كما لا يمكن تحقيق الأمان والعدالة دون مواجهة العنف الاجتماعي والأسري ومحاسبة مرتكبيه.

إننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف عنف الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا، كما نطالب أصحاب الواجب والمسؤولية وطنياً بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وبناء منظومة حماية فاعلة تضمن الوقاية والاستجابة والعدالة والمساءلة.

حماية النساء ليست امتيازاً ولا مطلباً موسمياً، بل حق أصيل وشرط أساسي لبناء مجتمع فلسطيني تسوده الكرامة والعدالة والمساواة والأمان للجميع.

حق النساء في الحياة والحماية حق غير قابل للتجزئة... لا للعنف، ولا للإفلات من العقاب.