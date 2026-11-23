-طالت العمليات البرية 78% من مساحة القطاع، مع رصد مؤشرات تلوث محتمل في 99% من أراضيه.

-سلاح الحرب لا يتوقف عند القصف.. سموم المتفجرات تستقر في أرض غزة

- غزة بلا مياه آمنة ولا صرف صحي.. انهيار البنية التحتية يفتح أبواب الأوبئة

-الأرض الزراعية والبحر والثروة الحيوانية.. الحرب تضرب مصادر غذاء الغزيين

-تدمير المستشفيات وتلويث البيئة.. الفلسطينيون بين المرض والعجز عن العلاج

وطن للأنباء: الحقيقة واضحة، وهي أن غزة تواجه كارثة بيئية قد تستمر آثارها عقودا، بعدما حولت العمليات العسكرية الإسرائيلية أحياءها وأراضيها الزراعية ومرافقها المدنية إلى مصادر متداخلة للتلوث.

ويخلص تقرير جديد لـ"أوكسفام" إلى أن تدمير الأنظمة الضرورية للبقاء، مع عرقلة إصلاحها، قوض عمدا مقومات الحياة المدنية، وأن هذا الضرر يمثل نتيجة متوقعة وممتدة للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

و"أوكسفام" اتحاد دولي لمنظمات غير حكومية يعمل على مكافحة الفقر والتفاوت، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية في الحروب والكوارث، خصوصا المياه النظيفة والغذاء وخدمات الصرف الصحي، وتعود جذوره إلى بريطانيا عام 1942، ويُصدر تقارير بحثية عن الأزمات وأسبابها وآثارها.

يحمل التقرير عنوان "جرائم حرب بيئية: كيف حوّل الهجوم العسكري الإسرائيلي غزة إلى أرض سامّة تهدد بقاء الإنسان"، وقد أُعدّ بالتعاون مع مرصد النزاعات والبيئة، ويجمع صور الأقمار الصناعية وبيانات الأضرار والحوادث المحددة جغرافياً مع نتائج فحوص متاحة وأبحاث علمية.

يشير التحليل إلى أن العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية أثّرت في نحو 283 كيلومترا مربعا، تعادل 78% من مساحة القطاع.

وعند جمع مصادر التلوث المختلفة، ظهرت مؤشرات لمصدر تلوث محتمل واحد على الأقل في أكثر من 99% من هذه المساحة، وكانت غزة وخان يونس ورفح وجباليا ومحور صلاح الدين أبرز مناطق الخطر المتوقع.

البداية من السلاح

لفهم هذه الصورة، يبدأ التقرير من الأسلحة التي استخدمها الاحتلال، ففي الأيام الخمسة الأولى للهجوم، أسقط سلاح الجو الإسرائيلي نحو ستة آلاف قنبلة بوزن إجمالي يقارب أربعة آلاف طن. وشملت الترسانة قنابل جوية ثقيلة وقذائف مدفعية ودبابات وذخائر موجهة.

ووثق التقرير كذلك استخدام ناقلات جند محمّلة بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من المتفجرات، تُفجَّر عن بُعد لهدم المباني، إلى جانب الجرافات والعبوات المثبتة بالمنشآت.

تحمل هذه الأسلحة أضرارا تتجاوز لحظة الانفجار، فبقايا المتفجرات والمعادن قد تستقر في التربة، ثم تنتقل مع مياه الأمطار أو تتسرب إلى المياه الجوفية.

أما الذخائر التي لم تنفجر، فتبقى مصدرا لخطرين متلازمين، الأول هو الانفجار عند تحريكها، والثاني هو تسرب بعض مكوناتها مع تآكل أغلفتها.

وتضيف المركبات العسكرية المتضررة والبطاريات والوقود والزيوت مصادر أخرى للتلوث على امتداد مسارات العمليات والمواقع العسكرية.

وتضيف الأبنية المدمرة خليطا مختلفا، فالخرسانة المتفتتة تولّد غبارا قد يحتوي السيليكا البلورية، بينما يمكن أن يحرر تدمير مواد البناء المحتوية على الأسبستوس أليافا خطرة عند استنشاقها.

وتدخل الدهانات والبلاستيك والمواد الصناعية ومستودعات الوقود في هذا الخليط، ومن ثم يصبح المنزل أو المصنع الذي تم تدميره مصدرا للتعرض المستمر للتلوث، تختلف طبيعة المواد المنبعثة منه بحسب ما كان يحتويه قبل القصف.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن حجم الركام في غزة يتجاوز 61 مليون طن، منها 2.91 مليون طن مرتبطة بمواقع صناعية وأخرى يحتمل تلوثها.

وللأسف، فإن هذا الركام لا يظل ساكنا، فالرياح ومرور المركبات وأعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض تعيد الغبار إلى الهواء.

وبذلك يستطيع التلوث مغادرة موقع الضربة والوصول إلى أناس لم يكونوا قريبين منها، فيما يتكرر التعرض مع كل محاولة لإخلاء شارع أو استعادة منزل.



بؤر الحرائق

إلى جانب ما سبق، رصدت بيانات الأقمار الصناعية 1273 بؤرة حرارية مرتبطة بالحرائق بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويوضح التقرير أن احتراق الوقود والمخازن والنفايات يولّد جسيمات وغازات وملوثات عضوية خطرة، وأن نقص الوقود دفع السكان إلى حرق البلاستيك والمخلفات للطهي والتدفئة، مضيفا تعرضا يوميا داخل أماكن النزوح المكتظة.

وللكارثة أثر مناخي أيضا، إذ يستشهد التقرير بدراسة قدّرت انبعاثات العمليات القتالية المباشرة حتى يناير/كانون الثاني 2025 بأكثر من 1.3 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ويرتفع تقدير دورة النزاع الأوسع، بما يشمل بنية عسكرية سابقة وإعادة الإعمار المتوقعة، إلى 33.2 مليون طن، وهو رقم يعادل تقريبا انبعاثات الأراضي الفلسطينية خلال ست سنوات كاملة، عند مستوى عام 2023.

القوارض التي انتشرت

وتتضاعف المشكلة حين تُدمّر المرافق التي كانت تحتوي التلوث وتعالجه. فبحسب التقرير، كانت محطات معالجة الصرف الصحي الست قد دُمّرت بحلول أبريل/نيسان 2024. وفي أبريل/نيسان 2026، لم يبقَ سوى 19% من محطات ضخ الصرف عاملة.

والنتيجة تصريف نحو 40 ألف متر مكعب من مياه المجاري غير المعالجة يوميا إلى البحر المتوسط، وفقدان نحو 15 ألف متر مكعب إضافية عبر الحفر الامتصاصية ومسارات التسرب، بما يهدد التربة والمياه الجوفية.

وتراجع عدد مركبات جمع النفايات من 261 إلى 48، بينما ظهرت مكبات مؤقتة تفتقر غالبا إلى وسائل عزل السوائل المتسربة واحتوائها.

وفي هذا السياق، وبحلول أبريل/نيسان 2026، قدر التقرير عدد المقيمين في مناطق متأثرة بانتشار القوارض والآفات بنحو 1.45 مليون شخص.

ويجعل تدمير المختبرات ومنع معدات التحليل هذه البيئة أشد خطورة؛ إذ تتراكم الملوثات بالتزامن مع تراجع القدرة على كشفها وتحديد أماكنها والتدخل لاحتوائها.

المياه في القلب

وفي قلب الأزمة تقع المياه، فقد دُمر أو تضرر أكثر من 85% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، وفق التقديرات التي يستند إليها التقرير.

وهبط إجمالي المياه المتاحة من 334107 أمتار مكعبة يوميا قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54747 مترا مكعبا في يونيو/حزيران 2024، بانخفاض يقارب 84%.

ورغم الإصلاحات الطارئة، فقد وصل الإمداد في أبريل/نيسان 2026 إلى 130315 مترا مكعبا يوميا، أي ظل أقل بنحو 61% من مستواه السابق.

وامتد التدمير إلى قدرة شبكة المياه على تحمل الانقطاع، فمن أصل 61 خزانا للمياه، بقيت تسعة خزانات عاملة في أبريل/نيسان 2026، وانخفضت السعة التخزينية الإجمالية من 143800 إلى 38600 متر مكعب.

وهذه الكمية تكفي، وفق حسابات التقرير، لتوفير نحو 18 لترا لكل فرد من سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون، ليوم واحد فقط ولجميع الاستخدامات. وهكذا يمكن لأي تعطل إضافي أن يتحول سريعا إلى أزمة معيشية وصحية.

وتقدم فحوص المياه دليلا مباشرا على جانب من التدهور. ففي يوليو/تموز 2026، كشفت اختبارات 79 بئرا وجود بكتيريا قولونية برازية في 19% منها، مقارنة بنسبة 2% وردت في بيانات عام 2021.

إلى الغذاء

والصلة بين المياه والغذاء وثيقة، فالماء الملوث قد يصل إلى الأرض عبر الري أو الفيضانات، ثم تنتقل بعض الملوثات إلى المحاصيل.

وكانت الزراعة المحلية توفر نحو 95% من استهلاك الخضراوات الطازجة قبل الحرب، لكن أكثر من 87% من الأراضي المزروعة تضررت بحلول أواخر 2025.

وفي تقييم نشرته منظمة الأغذية والزراعة في أغسطس/آب 2026، لم يَبقَ سوى 448 هكتارا تجمع بين السلامة من الضرر وإمكان الوصول إليها، أي نحو 3% من الأراضي المزروعة.

وتوضح هذه الأرقام كيف يتكامل التدمير مع المنع. فقد تضررت الحقول بالقصف والحرق والتجريف، ثم حالت القيود العسكرية دون وصول المزارعين إلى مساحات واسعة.

وانخفضت الأراضي السليمة والمتاحة من 601 هكتار إلى 448 هكتارا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وكان تراجع الوصول السبب الرئيسي لهذا الانخفاض.

كما تم تدمير بنك البذور البلدية في القرارة، الذي كان يحتفظ بـ33 صنفا محليا، بما يضعف إمكان استعادة محاصيل متكيفة مع ظروف المنطقة.

وطال الانهيار مصادر البروتين الحيواني. ينقل التقرير، مستندا إلى تقديرات منظمة «الفاو» في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فقدان نحو 95% من الأبقار وانهيار إنتاج الدواجن تقريبا.

وفي الصيد، انخفض متوسط المصيد اليومي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024 بنسبة 92.7% مقارنة بمستويات 2022.

ومع استمرار تصريف المجاري إلى البحر، تصبح مراقبة سلامة الأسماك ضرورية عند تعافي النشاط، كما تحتاج تربية الحيوانات إلى التأكد من سلامة المياه والأعلاف حتى لا تعود الملوثات إلى السكان عبر الغذاء.



مشكلات صحية عميقة

وتظهر العواقب الصحية وسط تداخل التلوث مع سوء التغذية والنزوح وانهيار الخدمات. فقد سجلت نحو 81 ألف حالة إسهال مائي حاد خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، بينها أكثر من 36 ألف حالة لأطفال دون الخامسة، بعد أكثر من 496 ألف حالة خلال 2025.

وتعكس هذه الأرقام عبئا مرضيا قائما في بيئة تدهورت فيها المياه والصرف والنظافة، بينما يزيد الاكتظاظ وتعطل العلاج صعوبة السيطرة على العدوى.

وتزداد المخاوف من انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، في ظل اختلاط مياه الصرف بالبيئة وتعطل وسائل الوقاية من العدوى داخل المنشآت الصحية.

ويشير التقرير إلى رصد بكتيريا متعددة المقاومة في مرافق صحية بغزة، وإلى أن انهيار خدمات المياه والنظافة يهيئ ظروفا تسهّل انتشارها، ويزيد صعوبة علاج المرضى.



أضرار للمستقبل

ولا يقف الأمر عند ما يحدث الآن، فهناك أضرار بعيدة المدى، فاستنشاق الأسبستوس والسيليكا قد يرتبط بأمراض رئوية وسرطانات تظهر بعد سنوات أو عقود، ويمكن للرصاص أن يضر نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال.

وتثير بعض بقايا الاحتراق والمتفجرات مخاوف تتعلق بالهرمونات والتكاثر، لكن تقدير الإصابات المستقبلية ونسبتها إلى ملوثات محددة يحتاج قياسات ومتابعة صحية طويلة، تعوقهما خسارة المختبرات والسجلات والخدمات، بحسب التقرير.

ويواجه الأطفال والحوامل وعمال إزالة الأنقاض مخاطر خاصة، فالطفل يتعرض للغبار والتربة عبر اللعب ووضع اليد في الفم، فيما يعمل جامعو المواد وعمال الإعمار ساعات طويلة قرب الركام.

وقد تعيد أعمال الهدم والسحق والنقل نشر المواد الخطرة، لذلك يجعل التقرير حماية العاملين، والحد من تطاير الغبار، وفرز المخلفات وفحص الذخائر غير المنفجرة، جزءا أساسيا من إجراءات التعافي.

حرب ضد الإنسان

تعمُّد آلة الحرب الإسرائيلية تدمير بيئة غزة وأرضها ليس احتمالا، بل هو جزء من مخطط واضح، وهذا ليس بجديد، ففي دراسة نُشرت في دورية "كونفليكت آند هيلث" في أبريل/نيسان 2024، وشارك فيها باحثون من جامعتيْ هارفارد وبيرزيت ومؤسسات أخرى، حُللت الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية والتعليمية ومرافق المياه خلال الأسابيع الأولى للهجوم الإسرائيلي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقد وجدت الدراسة أن 59 من أصل 97 مرفقا صحيا شملها التحليل، أي 60.8%، تعرضت لأضرار، وأن توزيع الدمار عند هذه المنشآت وفي محيطها أظهر تجمعا مكانيا واضحا يخالف نمط التوزيع العشوائي.

وأوضح الباحثون أن قوة هذا النمط تشير إلى ترجيح شن هجمات مباشرة على البنية المدنية ضمن سياسة أوسع للعقاب الجماعي.

وفي تعليق نشره مركز الصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد، رأى الباحث في دراسات الإبادة الجماعية راز سيغال أن النتائج تقدم أدلة تدعم تعمُّد إسرائيل تدمير البنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات.

وهنا يتضح الترابط بين تدمير البيئة وتدمير المستشفيات، فتلويث الهواء والمياه والتربة يزيد احتمالات المرض، وضرب المرافق الصحية يحرم السكان من وسائل تشخيصه وعلاجه.

هنا، يصبح الإنسان محاصرا بين بيئة تهدد صحته ونظام صحي عاجز عن إنقاذه، وقد يستمر هذا الحصار بعد توقف القصف بسنوات.

المصدر: الجزيرة