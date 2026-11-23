وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، يوم الاثنين، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وتجمعوا في بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين جنوب القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت القرية وتجمعت في البؤرة المقامة في منطقة واد الزيتون، والتي أقامها المستوطنون في 16 آب/ أغسطس الماضي على أراضي المواطنين.

وتتعرض قرية أم صفا، شأنها شأن العديد من قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تشمل مهاجمة المواطنين وأراضيهم وإقامة البؤر الاستيطانية، في سياق التضييق عليهم والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد رصدت، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 16 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد قاطفي الزيتون وأراضيهم في سبع محافظات بالضفة الغربية خلال يوم واحد، من بينها سرقة مستوطنين ثمار الزيتون من منطقة وادي الزيتون في قرية أم صفا.

كما وثقت الهيئة 674 اعتداءً استهدف موسم الزيتون خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، منها 520 اعتداءً نفذها مستوطنون و154 نفذتها قوات الاحتلال، وسجلت محافظة رام الله والبيرة 130 اعتداءً.