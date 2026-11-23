وطن للأنباء: أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، يوم الاثنين، رفضها القاطع لمبررات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن إغلاق مستشفى الوكالة في المدينة، مؤكدةً رفض تحويل الأزمات المالية والإدارية إلى ذريعة لتقليص الخدمات الصحية المقدمة للاجئين.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، إدارة "الأونروا" بالتراجع الفوري عن قرار الإغلاق، والكشف عن كافة المعطيات المالية والإدارية والصحية التي استند إليها هذا التوجه.

ودعت اللجنة الشعبية إلى إشراك ممثلي اللاجئين واللجنة الاستشارية في مراجعة القرار، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية وحماية حقوق اللاجئين الصحية وكرامتهم.