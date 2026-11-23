وطن للأنباء: قال سفير إدارة "صوماليلاند" الإنفصالية لدى "إسرائيل"، محمد حاجي، إن "اعتراف الولايات المتحدة باستقلال إدارة صوماليلاند، إذا حدث، قد يؤدي إلى تحولات دبلوماسية دولية تفتح الباب أمام دول أخرى للاعتراف بها، على غرار ما جرى في قضية كوسوفو".

وأوضح السفير، في حديث صحافي وفق ما نقل موقع "صوماليلاند ستاندرد" الإخباري، أن اعتراف واشنطن المحتمل قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، قائلاً "أعتقد أنه عندما تعترف الولايات المتحدة بصوماليلاند، سترون أن الأمر سيسير على غرار ما حدث مع كوسوفو".

وتناول حاجي آفاق التعاون الاقتصادي بين إدارة "صوماليلاند" و"إسرائيل"، مشيراً إلى فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية التي تمتلكها المنطقة، بينها المعادن والنفط والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات والتكنولوجيا الحديثة.

ووصف السفير إدارة "صوماليلاند" بأنها تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن، كما أشار إلى أن الإقليم حافظ على "نظام ديمقراطي" مستقر طوال 35 عاماً، معتبراً أن هذه العوامل تجعلها ذات أهمية في معادلات التعاون الإقليمي.

وفي الجانب الأمني، تحدث عن فرص التعاون بين الجانبين لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى ما سماها "المخاطر" المرتبطة بالجماعات والقوى التي تتلقى دعماً من إيران.

وبشأن العلاقات الدبلوماسية بين "صوماليلاند" و"إسرائيل"، قال السفير إن الجانبين شرعا، عقب اعتراف "إسرائيل" بإدارة "صوماليلاند" في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوات تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة، موضحاً أن تطوير هذه العلاقات يتطلب بناء شراكة متعددة المجالات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن العلاقات مع "إسرائيل" تحظى بدعم واسع داخل إدارة الإقليم، رغم الانتقادات التي تواجهها من بعض الأوساط في العالم الإسلامي.

استئناف النشاط العسكري الأميركي في قاعدة بليدوغلي

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير إعلامية صومالية بأن مسؤولين عسكريين أميركيين بدأوا استئناف أنشطتهم في قاعدة بليدوغلي العسكرية بإقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال، بعد أسابيع من مغادرة القوات الأميركية الموقع وانتقالها إلى مواقع أخرى داخل البلاد، بالتزامن مع أنباء عن عقد جديد لدعم تدريب القوات الخاصة الصومالية.

وذكر موقع "إنسايد صوماليا"، يوم الأحد، أن التحركات الأميركية الجديدة تأتي بالتوازي مع حصول شركة "بانكروفت غلوبال ديفلوبمنت"، العاملة في مجال التدريب والدعم الأمني، على عقد يتعلق بتأهيل القوات الصومالية، ولا سيما وحدات الكوماندوز "دنب".

وكانت القوات الأميركية انسحبت من قاعدة بليدوغلي خلال الأسابيع الماضية، بعدما استخدمتها لأكثر من عقد مركزاً للعمليات المرتبطة بمكافحة حركة "الشباب"، وجمع المعلومات الاستخبارية، ودعم تدريب القوات الصومالية.

كما نقلت صحيفة "ستارز آند سترايبس" العسكرية الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن قرار الانسحاب ارتبط بتدهور حالة المدرج وارتفاع تكاليف إصلاحه وصيانته، فيما استمرت الأنشطة العسكرية الأميركية من مواقع أخرى داخل الصومال.

كذلك، أفادت وسائل إعلام محلية صومالية ببدء الترتيبات لتجنيد دفعات جديدة من قوات "دنب" الخاصة وتدريبها في منشآت بليدوغلي، ضمن جهود تطوير قدرات الجيش الصومالي في مواجهة "الشباب". وتؤدي شركة "بانكروفت" دوراً في برامج تجنيد وتدريب وتأهيل عناصر القوات الخاصة الصومالية، في إطار التعاون الأمني القائم بين مقديشو وواشنطن.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن عدد العسكريين الأميركيين الذين سيعودون إلى القاعدة، أو قيمة العقد الجديد المعلن للشركة، كما لم تصدر القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أو الحكومة الصومالية إعلاناً رسمياً يوضح طبيعة الانتشار الجديد وحجمه.