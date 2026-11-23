رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: لا يحق لقوة احتلال استغلال أطفالنا لتجميل صورتها.. وبلدية دبل تؤكد أن الزيارة جرت دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة

وطن للأنباء: أثار نشر المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، مقطع فيديو وصورا من داخل مدرسة دبل الرسمية في جنوب لبنان، موجة استنكار وإدانات رسمية وشعبية في لبنان، وسط اتهامات للاحتلال باستغلال الأطفال والمؤسسات التعليمية لأغراض دعائية وعسكرية، ومحاولة تلميع صورته في ظل مواصلته الاعتداءات على القرى الجنوبية.

وظهرت واوية في التسجيل المصور داخل حرم مدرسة دبل المتوسطة الرسمية، الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وفي أحد صفوفها الدراسية بحضور عدد من التلاميذ، وذلك خلال زيارة قالت إنها أجرتها إلى جنوب لبنان، قبل أن تنشر مشاهد منها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكرى استقلال لبنان.

وتحدثت واوية في التسجيل عن الأمل في عيون الأطفال وأحلامهم بمستقبل آمن، كما وجهت تهنئة للبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال، متمنية أن ينعم لبنان بالحرية والكرامة والسلام، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها.

سلام: انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال

وفي رد رسمي على الحادثة، استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اقتحام جيش الاحتلال مدرسة دبل الرسمية، وزجّ التلاميذ في ما وصفه باستعراض عسكري ودعائي.

وقال سلام إن ما جرى يشكل انتهاكا لحرمة المدارس وحقوق الأطفال، مؤكدا أنه "لا يحق لقوة احتلال أن تستغل أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب".

وجدد سلام التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بدعم صمود أهالي القرى الحدودية، ولا سيما دبل وعين إبل ورميش، وضمان ارتباطهم بالدولة ومؤسساتها.

من جهتها، استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي، بأشد العبارات، الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها، مؤكدة أن ما جرى يمثل استغلالا مرفوضا للظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القرى الجنوبية.

وقالت كرامي إن المعلومات التي توافرت للوزارة تشير إلى أن ما ظهر في التسجيل جرى قبل أكثر من شهر، دون علم الوزارة، مشيرة إلى أن اقتحام المدرسة وتصوير مشاهد دعائية داخل قاعات التدريس وبحضور التلاميذ يشكل اعتداء على المؤسسات التربوية.

وأكدت أن توظيف وجود الأطفال والمدارس في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي أمر مرفوض ومدان، وينتهك حرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، واتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تفرض حماية المؤسسات التعليمية وتحييدها.

وشددت على أن حق الأطفال في التعلم والأمان والكرامة حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المدرسة ليست مساحة للاستعراض العسكري أو الدعاية، بل بيت للعلم والحياة والأمل.

بلدية دبل: الزيارة جرت دون تنسيق مسبق

وفي أعقاب انتشار الفيديو، أصدرت بلدية دبل وأهالي البلدة بيانا توضيحيا، ردا على موجة التعليقات والاتهامات التي طالت السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل بعضها إلى حد التشكيك في مواقفهم الوطنية واتهامهم بالعمالة.

وأكدت البلدية أن الزيارة المصورة لم تحصل بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني، كما أوحت المنشورات الإسرائيلية، وإنما جرت قبل نحو شهر، دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة.

وشدد البيان على أن قرار نشر الفيديو وتوقيت بثه لا علاقة للمدرسة أو الأهالي به، رافضا تحميل الهيئة التعليمية والتلاميذ مسؤولية دخول قوة عسكرية مسلحة إلى حرم المدرسة.

وأوضح أن بقاء أهالي دبل في بلدتهم رغم الظروف الأمنية الصعبة والوجود العسكري الإسرائيلي والقيود المفروضة على حركتهم، لا يعني القبول بالاحتلال، بل يعبر عن تمسكهم بأرضهم وبيوتهم وجذورهم ورفضهم الاقتلاع منها.

كما رفض الأهالي استخدام صور أطفالهم في أي نشاط إعلامي أو دعائي ذي طابع عسكري أو سياسي، مؤكدين أنه لا يمكن مطالبة الأطفال أو المعلمين بمواجهة عناصر عسكرية مسلحة، أو اعتبار عدم اعتراضهم على وجودها دليلا على الموافقة أو التأييد.

وأضاف البيان أن أي حديث عفوي أو ابتسامة أو إجابة عن سؤال من جانب الأطفال لا يمكن تفسيرها باعتبارها موقفا سياسيا أو قبولا بالاحتلال، محذرا من تعريض التلاميذ ومعلميهم وذويهم للاتهامات بسبب مشاهد لا يملكون السيطرة على طريقة تصويرها أو نشرها.

وطالب الأهالي الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال والمدرسة ومنازل السكان، والعمل على إنهاء الاحتلال، كما دعوا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والتربوية إلى حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية من الاستغلال العسكري والإعلامي.

وأثار نشر المشاهد انتقادات واسعة في لبنان، خصوصا في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من جنوب البلاد، وما يرافقه من قيود على حركة السكان وأعمال عسكرية وتدمير في القرى الحدودية.

وتعد بلدة دبل، الواقعة في قضاء بنت جبيل، من القرى الحدودية التي بقي عدد من سكانها فيها رغم الحرب والتهديدات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية، وسط ظروف معيشية وأمنية صعبة واعتماد السكان على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم.