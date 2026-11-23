وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقر مركز شباب الأمعري في مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة، وخربت محتوياته ومرافقه، وحولته إلى مركز للاحتجاز والتحقيق الميداني مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت آليات عسكرية داخل ساحة المركز، فيما انتشرت آليات أخرى عند مدخل المخيم، بالتزامن مع تحويل منازل ومؤسسات أخرى إلى مراكز للتحقيق الميداني.

ويأتي اقتحام المركز في إطار حملة عسكرية واسعة شنتها قوات الاحتلال على مخيم الأمعري منذ ساعات فجر اليوم، تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز عشرات المواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

ويُعد استهداف مركز شباب الأمعري اعتداءً على إحدى المؤسسات الرياضية الفلسطينية التي تؤدي دوراً رياضياً واجتماعياً في خدمة أبناء المخيم، في ظل استمرار استهداف المنشآت الرياضية الفلسطينية.

ووفقاً لبيانات الاتحاد، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 265 منشأة رياضية فلسطينية، وقتلت 1017 رياضياً.