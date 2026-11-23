وطن للأنباء: تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، التجريف قرب سهل طوباس، بهدف شق طريق عسكري يصل إلى حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجرافات يواصل التجريف في منطقة "خلة أبو صلاح"، بهدف مواصلة شق الطريق العسكري الذي يمر من المنطقة.

وكان الاحتلال قد شرع مع بداية العام الحالي بشق طريق عسكري بطول 22 كيلومترا وبعرض 50 مترا، يبدأ من حاجز عين شبلي جنوب شرق طوباس، وصولا إلى حاجز تياسير شرقا.

يُذكر أن الاحتلال استولى على مئات الدونمات من أراضي المواطنين من خلال إصدار عدة أوامر عسكرية، بهدف شق الطريق العسكري.