وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى تعليق العمل والدوام في جميع المرافق الحكومية والأهلية والخاصة، يوم الأحد المقبل 29 تشرين الثاني/نوفمبر، والمشاركة الواسعة في الفعالية الشعبية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضا للإبادة والتطهير العرقي ومخططات الاحتلال.

وأكدت القوى، في بيان وصل وطن نسخة منه، تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض محاولات الاحتلال تقويض دور وكالة "الأونروا" وتصاعد اعتداءات المستوطنين والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات.

وأوضحت أن الفعالية ستنطلق عند الساعة 12:00 ظهرا، من أمام مركز بلدنا الثقافي باتجاه مركز مدينتي رام الله والبيرة، داعية أبناء المحافظة إلى أوسع مشاركة شعبية، ومشددة على أن تعليق العمل ليس لتعطيل المؤسسات، وإنما لإعلاء الصوت وتعزيز الصمود والوقوف في وجه مخططات التهجير والتطهير العرقي.

نص البيان

تعليق العمل والدوام وإعلاء الصوت رفضا لمخططات الاحتلال

قوى رام الله والبيرة: نحو أوسع مشاركة شعبية في اليوم العالمي للتضامن العالمي رفضا للإبادة والتطهير العرقي

تمسكا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة اللاجئين للديار التي شردوا منها تطبيقا للقرار الأممي 194 وحق الاستقلال السياسي في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفضا لمحاولات الاحتلال تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها من خلال تسريح المئات من العاملين فيها وتجفيف تمويلها وإغلاق عددا من مرافقها الخدمية الأساسية كما جرى بحق مشفى قلقيلية ومعهد قلنديا وغيرها، وأمام تسعير إرهاب المستعمرين على القرى والبلدات والمخيمات، وسياسة العقوبات الجماعية، وتواصل الحملة المسعورة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وانتصارا لهم، وتمسكا بحق شعبنا في مواصلة الكفاح المشروع والنضال الشعبي على كل المستويات بالتزامن مع الحراك العالمي بهذه المناسبة، وتأكيدا على ملاحقة مجرمي الحرب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة فإننا في القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة ندعو ونهيب بأبناء شعبنا تعليق العمل في كافة المرافق الحكومية والأهلية والخاصة ونتوجه الى الموظفين والتجار والعاملين في كافة المؤسسات والهيئات كافة للخروج للشوارع يوم الأحد 29-11-2026 ما بين الساعة 11:30 وحتى 1:00 ظهرا للمشاركة في الفعالية التي تنظمها القوى ومؤسسات الأسرى، ودائرة شؤون اللاجئين والفعاليات الشعبية في المحافظة يكون التجمع أمام مركز بلدنا الثقافي والانطلاق بالمسيرة الى مركز مدينتي رام الله والبيرة الساعة 12:00 ظهرا .

إن مشاركة شعبنا في هذا اليوم تحمل دلالة هامة ليست فقط للتمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وإنما تعكس وحدته الميدانية في مواجهة سياسات الاحتلال وتوجه رسائل للعالم اجمع باستمرار النضال المشروع حتى نيله حقوقه المشروعة ومن هنا فإن الجميع مطالب بتحمل المسؤولية كاملة في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة، ونود التوضيح أن هذا التعليق ليس لتعطيل المؤسسات والعمل وإنما هو احد معاني الانتماء للمشاركة وإعادة تفعيل الفعل الميداني تجاه قضايا جوهرية تمس كل واحد فينا وهو يوم للنزول للشوارع وقوفا مع أهلنا في غزة ضحايا الإبادة المتواصلة ويوم لإعلاء الصوت لتعزيز الصمود الشعبي والوجود رفضا لمحاولات الترحيل والتهجير.

القوى الوطنية والإسلامية

محافظة رام الله والبيرة