وطن للأنباء: يواجه الأسرى المرضى في سجن عوفر، واقعا صحيا ومعيشيا صعبا، فأجسادهم التي أنهكها المرض وقلة الغذاء والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها، اليوم الاثنين، وضع عدد من الأسرى خلال زيارة محامية الهيئة لسجن عوفر ومنهم:

الأسير الإداري محمد حلايقة، (63 عاما) من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، المعتقل بتاريخ 23/10/2026، ويعاني تليفا في الرئتين الذي يسبب ضيق التنفس، إضافة إلى معاناته من ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، ومرض النقرس الذي يسبب نوبات من الألم والتورم وصعوبة الحركة.

ويحتاج الأسير حلايقة إلى متابعة طبية وأدوية منتظمة، لكن إدارة سجن عوفر تعطيه الأدوية مرة كل أسبوع فقط، ما يزيد صعوبة مضاعفات الأمراض التي يعانيها مع تقدمه في السن.

أما الأسير القاصر محمد أبو حمود (15 عاما)، من قرية الجيب شمال غرب القدس، المعتقل منذ 9/11/2025، فيعاني نقصا في الوزن، وفقد 26 كيلوغراماً من وزنه بعد الاعتقال ويعيش في غرفة تنتشر فيها الأمراض الجلدية والفطرية بين الأسرى، نتيجة نقص مستلزمات النظافة والرطوبة.

وأشار التقرير إلى وضع الأسير محمد أبو ريالة من مدينة نابلس، الذي اعتُقل بتاريخ 17/9/2026، كان إذ كان يعاني قبل اعتقاله تسارع ضربات القلب، ويتناول دواءً لتنظيم نبض القلب بصورة منتظمة، ولكنه منذ اعتقاله لم يخضع لفحص طبي ولم يحصل على الدواء.

وأضافت أن الأسير أمين قطاش، من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، المعتقل منذ 5/6/2024، يعاني مشكلات صحية أبرزها: اضطرابات القولون والغدة الدرقية، كما أنه عانى مرض الجرب لمدة 16 شهراً قبل أن يتعافى منه، في حين فقد نحو 50 كيلوغراما من وزنه.

وبينت أن الأسير علي الشويكي من رام الله، المعتقل بتاريخ 4/12/2024، يعاني آثار كسر سابق في القدم تعرض له قبل اعتقاله، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية إضافة إلى مرض السكابيوس وما يرافقه من حكة الجلدية، دون تلقي العلاج اللازم لمرضه، كما أنه فقد 25 كيلوغراماً من وزنه.

وفيما يخص أوضاع السجن بشكل عام، فقد أجمع الأسرى الذين تمت زيارتهم على أنهم يتعرضون لإهمال طبي متعمد ونقص الغذاء، وانتشار الأمراض الجلدية والدمامل والأكزيما، والحرمان من أبسط مقومات الحياة اليومية، وانخفاض حاد في الأوزان، إضافة إلى إجبارهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة.

كما لم تتوقف الاقتحامات والتفتيشات المتكررة لغرفهم والاستيلاء على مقتنياتهم البسيطة، كما يتعمد السجانون فتح نوافذ الغرف مع حلول فصل الشتاء، ويعانون البرد ليلا وتقليص وقت الاستحمام لكل الغرفة إلى 10 دقائق فقط بالتزامن مع الحرمان من مستلزمات النظافة الشخصية.