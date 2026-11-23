وطن للأنباء: في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، أو المجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.

وتشير تقارير إلى تحركات إيرانية تشمل حشد أكثر من 14 ناقلة نفط قرب جزيرة خرج، في خطوة يُعتقد أنها تمهيد لإرسالها في قافلة باتجاه بحر عُمان، وربما إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين. وفي المقابل، لا تزال بعض المعلومات المتداولة عن تحركات السفن محل تشكيك، ما يعكس صعوبة التحقق من النشاط البحري الإيراني في ظل إجراءات الإخفاء والتضليل.

وفي مؤشر على تعقيدات المشهد، أعلن الجيش الأميركي، يوم السبت، مرور 130 يوماً متتالياً على فرض الحصار البحري على إيران، مؤكداً أنه يحرم "الحرس الثوري" من تصدير النفط الخام بمليارات الدولارات.

وفي خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع "مارين ترافيك"إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم "خات شيكان" (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الصناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.

وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.

حشد الناقلات... استعداداً لاختبار الحصار

أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، خلال الأيام الأخيرة، تجمع أكثر من 14 ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج، التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. ووفق تقارير استخباراتية غربية، جرى تجهيز الناقلات، وتعيين أطقم لها، ورفع الأعلام الإيرانية عليها، وسط مؤشرات على استعدادها للتحرك باتجاه بحر عُمان خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحدثت فيه تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، بما في ذلك نقل شحنات خام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تهدف إلى الالتفاف على القيود الأميركية.

وأشارت البيانات المتداولة إلى أن بعض السفن أوقفت أنظمة التعرف الآلي (AIS)، في محاولة لإخفاء مواقعها ومساراتها ومصدر الشحنات.

وذكرت تقارير إعلامية، بينها "يورونيوز"، أن هذه التحركات قد تمثل محاولة إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط نحو الأسواق الآسيوية، رغم استمرار الحصار. كما تحدثت "ـلقناة 14" الإسرائيلية عن استعداد عشرات الناقلات للتحرك باتجاه الصين، واقترابها من خطوط الحصار.

لكن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن طهران اتخذت قراراً نهائياً بالمواجهة البحرية؛ إذ قد تكون عمليات الحشد جزءاً من محاولة اختبار رد الفعل الأميركي، أو ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، قبل الإقدام على خطوة أكثر خطورة.

تهديدات إيرانية

وتتصاعد الدعوات داخل إيران إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام القريبة من "الحرس الثوري" أو من خلال تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين. فقد قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده تبذل جهوداً لتصدير النفط ومواصلة المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.

كما نشرت وكالة "فارس"، التابعة لـ"الحرس الثوري"، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، ويحذر من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم "الحرس الثوري"، خلال تجمع في طهران، إن بلاده لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.

وتجاوزت التهديدات التصريحات الرسمية، لتصل إلى وسائل الإعلام والمنصات المرتبطة بإيران. فقد حذر صحافي تربطه صلات بـ"الحرس الثوري"، في منشور على منصة "إكس"، من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ذلك يمثل تحليلاً شخصياً. وتضمن المنشور إعادة نشر تقرير لوكالة «فارس» أرفق بصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن سفن إيرانية، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية الراهنة.

وفي المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصار بأنه "جدار فولاذي لا يمكن اختراقه"، في رسالة تعكس تشدد واشنطن في منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.

جزيرة خرج... نقطة الاختناق

وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الإيرانية؛ إذ تقع في شمال الخليج العربي وتستوعب نحو 85 إلى 90 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية. وتضم الجزيرة منشآت تخزين تصل سعتها إلى نحو 30 مليون برميل، إلى جانب مرافق بحرية تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة.

ومن شأن استمرار تعطيل عمليات التحميل في الجزيرة أن يفاقم الضغوط المالية على طهران، خصوصاً مع محدودية قدرة المحطات البديلة على تعويض دورها. فميناء بندر جاسك، الذي تسعى إيران إلى تطويره لتخفيف اعتمادها على خرج، لا يمتلك حتى الآن البنية التحتية الكافية لتوفير بديل مماثل من حيث القدرة التشغيلية والاستيعابية.

وتشير تقديرات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات الطاقة إلى احتمال تراجع إيرادات إيران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى مستويات تقترب من الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في تطور قد يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، ويزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الداخلية والخارجية.

مضيق هرمز... ورقة ضغط متبادلة

ولا تقتصر أهمية التحركات الإيرانية على صادرات النفط، بل تمتد إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم؛ إذ تمر عبره عادة نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. ومن ثم، فإن أي مواجهة بحرية في محيطه قد تتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الإيراني والأميركي، لتنعكس على أسواق الطاقة العالمية، وحركة الملاحة، وأمن دول الخليج.

وتحمل التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال اعتراض ناقلاتها دلالات تتجاوز الرد العسكري المباشر؛ إذ قد تسعى طهران إلى رفع كلفة الحصار على واشنطن وحلفائها، وتحويله من أداة ضغط على الاقتصاد الإيراني إلى مصدر تهديد لأمن الطاقة الإقليمي.

نافذة سياسية لرفع الضغط

وتأتي التحركات الإيرانية في توقيت سياسي لافت، بعدما أشار ترمب، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ، إلى عدم استعجال التعامل مع الملف الإيراني، وأنه لن يكون محوراً للنقاش قبل العام المقبل.

وقد ترى طهران في هذا التوقيت فرصة لمحاولة استعادة جزء من صادراتها النفطية، وتخفيف الضغط المالي، قبل أن تتغير الحسابات السياسية أو العسكرية. لكن إرسال قافلة كبيرة من الناقلات عبر مناطق الحصار قد يضعها أمام خيار بالغ الحساسية: إما التراجع إذا واجهت اعتراضاً أميركياً، أو الدخول في مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.

وفي ظل استمرار الحصار وتراجع الإيرادات النفطية، يبدو أن إيران باتت أقرب إلى مرحلة اختبار حدود الضغط الأميركي، وإن كان ذلك لا يعني أن قرار كسر الحصار بالقوة قد اتُخذ بالفعل. فبين التحشيد البحري والتهديدات المتبادلة، يبقى السؤال الأساسي: هل تراهن طهران على فرض معادلة جديدة في الخليج، أم أن كلفة المغامرة البحرية قد تكون أكبر من قدرتها على الاحتمال؟

المصدر: "الشرق الاوسط"