مناورة "درع وعاصفة" تختبر سيناريو توغّل واسع لمقاومين من غزة و"مسلحين" موالين لإيران وسيناء.. و"معاريف": الجيش يفتقر إلى فرقة نظامية كاملة ويحتاج إلى تجنيد الحريديم لتشكيل فرقته الـ13.

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" أن جيش الاحتللا أجرى مناورة تهدف إلى اختبار استعداداته لمواجهة سيناريو توغل واسع لمسلحي النخبة والمقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات الغلاف، بالتزامن مع احتمال توغل مسلحين موالين لإيران وآخرين من سيناء.

وقالت الصحيفة إن المناورة، التي حملت اسم "درع وعاصفة"، تجري بعد مرور نحو 3 سنوات على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت "معاريف" أنه بالتوازي مع هذه المناورة الدفاعية، ينفذ جيش الاحتلال عمليات هجومية داخل قطاع غزة، حيث قتل بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أكثر من 850 "مسلحا" -على حد زعمه- في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وتستهدف هذه الاغتيالات -التي ينفذها فريق "نيلي" التابع للجيش والشاباك- مقاومين وقيادات في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، بينهم 5 قادة ألوية في "حماس" وعشرات قادة الكتائب والسرايا.

وأوضحت الصحيفة أن الإستراتيجية الإسرائيلية تهدف لإضعاف القدرات القيادية لدى التنظيمات المسلحة وبث أجواء من الخوف بين عناصرها لدفعهم للانشغال بالبقاء اليومي بدلا من التخطيط للهجمات.

ووفقا لتحليل معهد "عميت"، نفذ جيش الاحتلال عملية تجاوزت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بهدف إيصال رسالة إلى "حماس" مفادها أن هذا الخط لا يشكل قيدا على حرية العمل العسكري الإسرائيلي، وأن عدم إحراز تقدم في ملف نزع سلاح الحركة قد يؤدي إلى استئناف القتال.

استنزاف على الجبهات وأزمة قوى بشرية

ويحتفظ جيش الاحتلال حاليا بـ5 ألوية في قطاع غزة تعمل تحت قيادة فرقتين، وهو ما يعادل 4 أضعاف حجم القوات التي كانت موجودة عشية حرب الإبادة.

ورغم ما قالت إنها "نتائج جيدة نسبيا" للنشاط العسكري في غزة، فقد شددت الصحيفة على أن "إسرائيل" مطالبة بإحداث تغيير طويل المدى، خاصة أن الحاجة للقوات تمتد إلى جميع الجبهات وتشمل لبنان وسوريا والضفة الغربية وخط التماس والحدود الشرقية والجنوبية.

ونبهت إلى أن الجيش سيواجه صعوبة على المدى الطويل في الوفاء بجميع هذه المهام والحفاظ في الوقت نفسه على قدراته على المناورة وإدارة المعارك بالمستوى الذي يطمح إليه.

ويفتقر جيش الاحتلال حاليا إلى فرقة نظامية كاملة، مما يفرض إما تقليص المهام أو زيادة الموارد لمعالجة هذا النقص.

غير أن الأزمة السياسية وصدمة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تمنعان -بحسب الصحيفة- المستوى السياسي من اتخاذ قرارات أو إدارة مفاوضات لتغيير الواقع الميداني على أي من الجبهات.

وخلص التقرير إلى أن الحل العملي يكمن في إحداث تغيير تاريخي عبر تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين) لتشكيل الفرقة العسكرية الـ13، مشددا على ضرورة وضع قضية زيادة الموارد البشرية بصدارة المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة.