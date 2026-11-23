وطن للأنباء: تتزايد المخاوف من تفاقم انتشار التهاب السحايا في قطاع غزة، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الصحية والبيئية، وتلوث مصادر المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، لا سيما في محيط خيام النازحين ومراكز الإيواء المكتظة.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، مساء أمس الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالتهاب السحايا، محذرا من تزايد الإصابات وتسارع انتشار المرض، في ظل افتقار المستشفيات إلى القدرة الاستيعابية والمختبرات التشخيصية اللازمة للكشف المبكر وعزل الحالات المصابة.

وتتركز المخاوف بصورة خاصة على الأطفال والرضع، الذين يواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة الاكتظاظ وسوء التغذية وتراجع مستويات النظافة، إلى جانب صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية اللازمة.

ارتفاع الإصابات

ووفق بيانات وزارة الصحة، سُجلت منذ بداية العام الجاري 295 إصابة بالتهاب السحايا البكتيري، إلى جانب نحو 1140 إصابة بالتهاب السحايا الفيروسي، وسط ارتفاع غير معتاد موسميا، تتركز نسبة كبيرة من حالاته بين الرضع دون العام الواحد.

وفي مستشفى الرنتيسي للأطفال بمدينة غزة، سُجلت نحو 145 إصابة خلال الفترة الممتدة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، بينها 15 إصابة بكتيرية، من أصل 19 حالة وصلت إلى المستشفى في يوم واحد.

تحذيرات من تلوث المياه

وحذرت وزارة الصحة، أمس الأحد، من ارتفاع ملحوظ وغير معتاد موسميا في الإصابات بالتهاب السحايا، ولا سيما النوع الفيروسي، مرجعة ذلك إلى التدهور البيئي وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي وتعطل محطات المعالجة، وما يترتب على ذلك من مخاطر تلوث مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة.

وأشارت إلى أن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتجمع المياه الملوثة بالقرب من أماكن النزوح، يزيدان من مخاطر انتشار الأمراض المعدية، محملة الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والقيود المفروضة على إدخال مستلزمات الصيانة والتعقيم والوقود.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير المعدات والمواد اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتأمين الوقود لتشغيل محطات التحلية ومعالجة المياه العادمة، إلى جانب توفير الأدوية والفحوصات والمستلزمات المخبرية ومواد تعقيم المياه.

أرقام تكشف حجم الأزمة

ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفادت 45% من الأسر التي شملها التقييم بوجود مياه صرف صحي أو حمأة على مسافة تقل عن 10 أمتار من أماكن إيوائها، فيما لا يزال نصف أسطول جمع النفايات فقط يعمل في القطاع.

وحذر المكتب، في تقرير آخر صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، من مخاطر صحية متزايدة جراء اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، مشيرا إلى تضرر نحو 40 ألف مأوى جراء الأمطار وتأثر قرابة 46 ألف أسرة بالفيضانات.

وأظهرت بيانات أممية أن 88% من أصول قطاع المياه والصرف الصحي فوق الأرض و76% من شبكاته تحت الأرض تعرضت للتدمير أو الضرر، فيما خرجت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في القطاع عن العمل، وتعطلت 70% من محطات ضخ المياه العادمة، ما أدى إلى تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى البيئة.

بيئة تساعد على انتشار العدوى

وتتداخل عدة عوامل في زيادة مخاطر انتشار التهاب السحايا في قطاع غزة، أبرزها الاكتظاظ الشديد في خيام النزوح ومراكز الإيواء، وتلوث المياه، وغياب خدمات الصرف الصحي، وضعف المناعة نتيجة سوء التغذية.

ويزداد خطر انتقال العدوى في الأماكن المكتظة التي تشهد مخالطة لصيقة بين السكان، فيما تسهم الظروف البيئية المتدهورة في انتشار مسببات الأمراض، خصوصا مع تراجع خدمات المياه والنظافة العامة.

والتهاب السحايا هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وينقسم إلى نوعين رئيسيين، فيروسي وبكتيري. ويعد النوع البكتيري أكثر خطورة، إذ قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات دائمة، مثل فقدان السمع والإصابات العصبية، في حال تأخر التشخيص والعلاج.

نقص الأدوية والإمكانات الطبية

ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع الإصابات، بل تمتد إلى قدرة المستشفيات على تشخيص المرض وعلاجه، في ظل نقص الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات المخبرية، وتراجع الإمكانات اللازمة لإجراء الفحوصات والتعامل مع الحالات الحرجة.

وحذر أطباء من نقص المضاد الحيوي "سيفوتاكسيم"، المستخدم في علاج التهاب السحايا البكتيري، مؤكدين أن تأخر التدخل الطبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصا لدى الأطفال والرضع.

ومع استمرار تدهور الأوضاع الصحية والبيئية واقتراب فصل الشتاء، تتزايد المخاوف من اتساع انتشار المرض، في ظل وجود مئات آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى مقومات الحماية والنظافة، وتجمع مياه الأمطار والصرف الصحي بالقرب منها، ما يضع حياة الأطفال أمام مخاطر صحية متصاعدة، ويجعل توفير المياه النظيفة والأدوية والمستلزمات الطبية ضرورة عاجلة للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.

ويُعد التهاب السحايا مرضًا يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، ويُعد النوع البكتيري أخطرها، إذ قد يتطور بسرعة ويسبب مضاعفات صحية خطيرة أو الوفاة في حال عدم تشخيصه وعلاجه مبكرًا.

ومن أبرز أعراض المرض الحمى والصداع الشديد وتيبس الرقبة والغثيان والقيء والحساسية للضوء، وقد تستدعي بعض الحالات تدخلًا طبيًا عاجلًا.