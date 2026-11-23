تقرير لمعهد "لوي" الأسترالي: الفارق بين واشنطن وبكين يتقلص إلى 5.3 نقاط، مع تراجع قياسي للنفوذ الدبلوماسي الأميركي وتآكل تفوقها العسكري في آسيا.

وطن للأنباء: أظهر تقرير صادر عن معهد "لوي" الأسترالي للأبحاث أن تقدّم الولايات المتحدة على الصين، من حيث القدرات العسكرية والنفوذ العام في قارة آسيا، تقلّص إلى أدنى مستوى له منذ عام 2018.

ووفق التقرير، احتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول في التصنيف العام برصيد 78.9 نقطة من أصل 100، فيما حلّت الصين في المركز الثاني برصيد 73.6 نقطة، ليبلغ الفارق بين البلدين 5.3 نقطة فقط، وهو الأضيق منذ بدء هذا النوع من الدراسات.

وفي ما يتعلّق بالقدرات العسكرية، حصلت الولايات المتحدة على 87.4 نقطة، مقابل 72.1 نقطة للصين.

استنزاف الحرب مع إيران وتحوّل الأولويات

وأشار التقرير إلى أن الحرب الأميركية المستمرة مع إيران، التي بدأت في شباط/فبراير الماضي، أضعفت القدرات العسكرية الأميركية نتيجة استنزاف مخزونات الصواريخ بعيدة المدى.

كما لفت المعهد الأسترالي إلى أن إعادة نشر الموارد العسكرية الأميركية في "الشرق الأوسط" أدت إلى تحويل اهتمام واشنطن بعيداً عن آسيا، في حين واصلت الصين تحديث قواتها المسلحة وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية داخل المنطقة.

تراجع قياسي للنفوذ الدبلوماسي الأميركي

وعلى صعيد النفوذ الدبلوماسي، انخفض تقييم الولايات المتحدة بمقدار ست نقاط ليصل إلى 76.7 نقطة، ما يمثّل أكبر تراجع لواشنطن منذ إطلاق المؤشر، فضلاً عن كونه العام الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضاً في تقييمها.

وفي هذا التصنيف الفرعي، تصدّرت الصين المركز الأول برصيد 98.4 نقطة، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث خلف اليابان.

يُذكر أن معهد "لوي" يُعدّ "مؤشر القوة في آسيا" منذ عام 2018، ويقيّم الباحثون من خلاله قدرة 27 دولة وإقليماً على التأثير في الأحداث بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، استناداً إلى 131 معياراً تشمل القدرات العسكرية والاقتصادية، والعلاقات الدفاعية، والنفوذ الدبلوماسي.