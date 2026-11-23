وطن للأنباء: شهد جنوب لبنان، صباح الإثنين، سلسلة تفجيرات وغارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة.

و واصل جيش الاحتلال عمليات التفجير داخل بلدات جنوب لبنان، إذ نفذ تفجيرا كبيرا عند أطراف القنطرة في قضاء مرجعيون، وآخر في عين السماحية عند أطراف زوطر الشرقية، كما فجّر منازل في زوطر الشرقية، واستهدف مشاع المنصوري ووَطى الخيام بتفجيرات جديدة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على بلدتي كفرتبنيت والقنطرة، فيما طال قصف مدفعي وادي الحجير بين قبريخا وتولين، في إطار الاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان.

وفي تطور لافت، دخل عدد من أهالي النبطية الفوقا إلى بلدتهم للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أشهر، استجابة لدعوة إلى تنظيم مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم، في ظل استمرار الاعتداءات والدمار الذي طال مناطق واسعة من الجنوب.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لبناني لمسار المفاوضات مع "إسرائيل"، وللترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري.